Бронирование по-новому: в Украине изменили правила продления отсрочки в «Дії»

Бронирование от мобилизации / © ТСН.ua

В Украине упростили процедуру продления бронирования работников. Теперь это можно сделать в «Дії» без необходимости сначала снимать действующий статус.

Об этом сообщили на официальном портале "Дія".

Раньше работодателям приходилось разбронировать сотрудника, а потом уже подавать новую заявку. Теперь процесс стал непрерывным и занимает до 24 часов.

Услуга доступна для юридических лиц и их филиалов. Подать заявку могут руководители, подписанты или уполномоченные лица, при условии, что компания включена в Единый перечень критически важных предприятий.

Как объясняют в Минцифре, перебронирование происходит автоматически, если не изменились орган, предоставивший статус критичности и роль работника.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизироваться на портале «Дія», выбрать функцию продления бронирования, проверить данные компании, добавить сотрудников и подписать заявку электронной подписью.

Обновление было реализовано совместно Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации и Министерством обороны Украины при поддержке Программы развития ООН и правительства Швеции.

Ранее мы рассказывали, что в Украине при мобилизации действует механизм бронирования военнообязанных работников. Он позволяет временно предоставить отсрочку от призыва людям, работа которых важна для функционирования государства, экономики или обеспечения потребностей армии.

На днях украинские предприятия оборонного сектора получили новый инструмент для привлечения необходимых специалистов. Теперь они имеют право временно бронировать работников, еще не успевших полностью урегулировать свой статус по военному учету.

Также напомним, что в марте 2026 года в Украине действуют обновленные правила бронирования с зарплатным порогом от 21 617 грн и 72-часовым сроком рассмотрения заявок. В то же время, определенные стратегические отрасли сохраняют право на 100% отсрочку для персонала.