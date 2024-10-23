Бронирование под угрозой: в Украине снова проверят критические предприятия

Кабмин внес изменения в порядок определения критичности предприятий, учреждений и организаций, имеющих право на бронирование работников. В результате этого соответствующие предприятия теперь ждут дополнительные проверки соответствия критериям.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

В соответствии с изменениями, введенными дополнительным пунктом 6-1, орган, принявший решение об определении предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в случае необходимости проводит проверку соответствия такого предприятия критериям, указанным в пункте 2 этих критериев и порядка, в течение деятельности компании с даты принятия решения об определении его критически принципиальным.

Пункт 2 Критериев содержит разнообразные требования – от уплаты налогов до уровня прибыли, а также нечеткий критерий "важности" для экономики и населения. При этом "железное" бронирование до 100% сотрудников имеют исполнители грантовых проектов по заказу партнеров. Очевидно, их изменения не будут касаться, ведь им не нужно демонстрировать уровень уплаты налогов или прибыль, а также доказывать свою "критичность".

Как отмечено в новом постановлении Кабмина, по результатам проведенной проверки орган принимает одно из следующих решений:

о несоответствии предприятия , учреждения, организации критериям, указанным в пункте 2 настоящих Критериев и порядке, а также отменяет их статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

, учреждения, организации критериям, указанным в пункте 2 настоящих Критериев и порядке, а также для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период; о соответствии предприятия, учреждения, организации критериям, указанным в пункте 2 настоящих Критериев и порядке, и определение их критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Копию решения, принятого по результатам проверки, орган в однодневный срок со дня его принятия направляет Минэкономики, Минобороны (СБУ, Службе внешней разведки, разведывательному органу Минобороны) и Минцифры.

Напомним, военный юрист Роман Лихачев рассказал, что в Украине существует много случаев, когда людей с бронированием все равно призывают. И хотя есть соответствующие судебные решения о том, что забронированный мобилизован незаконно, но пока человек получит это решение, все это время он будет служить.

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