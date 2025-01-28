Бронирование после 28 февраля: что нужно знать военнообязанным украинцам

Военное положение и общую мобилизацию в стране продлили до 9 мая 2025 года. Согласно новому законодательству, действие бронирований, предоставленных до 1 декабря 2024 года, истекает 28 февраля.

Кто имеет право на отсрочку и у кого она аннулируется в конце февраля – читайте в эксклюзиве от ТСН.ua.

Бронирование на предприятиях

Согласно новому порядку бронирования, предприятие должно подтвердить статус критичности до 28 февраля 2025 года.

Предприятия, которые не подадут документы на переподтверждение, лишатся статуса критически важных, а все их работники потеряют бронирование. Те, кто подтвердит "критичность" – смогут бронировать работников в год.

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Член парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский в комментарии "Телеграфу" рассказал, что необходимость пересмотра критериев возникла, поскольку были замечены случаи злоупотреблений. В частности, резкое увеличение работников или понижение заработной платы до минимальной.

Заместитель директора Директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Коваль в эфире Общественного радио отметила, чтобы сохранить статус критически важного предприятия, компании должны отвечать ряду новых требований, в частности:

средняя заработная плата должна составлять не менее 20 тысяч гривен в месяц.

отсутствие налоговых долгов.

Предприятия, получившие статус критичности, будут проверяться центральным органом исполнительной власти или областной военной администрацией в соответствии с определенными критериями. При обнаружении несоответствий статус критичности может быть отменен.

Если окажется, что забронированный работник получает менее 20 тысяч гривен ежемесячно, компанию лишат статуса критически важного. Кроме того, в следующие шесть месяцев компания будет иметь запрет на повторную подачу документов для получения бронирования.

Перебронирование за 72 часа

После 28 февраля руководители критически важных предприятий будут иметь возможность перебронировать своих работников в течение 72 часов с помощью портала "Действие".

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua. рассказала, что согласно постановлению Кабмина №1332, предприятия, имеющие статус критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных сил, должны быть включены в Единый перечень критически важных предприятий на основании представленного Минэкономики или государственным органом соответствующего уведомления средствами портала "Действие" в произвольной форме.

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После этого предприятие может подавать своих работников в списках на бронирование через портал “Действие”. В списках указываются сведения о таком предприятии и военнообязанных лицах. В списках указываются сведения о таком предприятии и военнообязанных лицах.

"В случае, если военнообязанный работник состоит на военном учете, в трудовых отношениях с предприятием, которое его бронирует, уточнил вовремя свои персональные данные и не находится в розыске, в течение 72 часов с момента формирования списка средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных" ных и резервистов берется на специальный военный учет на срок действия отсрочки в автоматическом режиме”, – рассказала Марина Бекало.

Алгоритм оформления бронирования работника на портале "Действие":

зайдите в кабинет гражданина;

выберите раздел "Подать заявление";

укажите данные кандидатов для бронирования;

подтвердите, что работник получает зарплату более 20 тысяч гривен;

проверьте вводимые данные и подпишите заявление.

Однако, по словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко, в период перебронирования ТЦК имеет право мобилизовать этих военнообязанных.

Газовикам упростили процедуру бронирования

С 10 января Кабмин упростил процедуру бронирования для работников предприятий-операторов газораспределительных систем.

Теперь для бронирования работников таких предприятий не применяется требование к уровню ежемесячной заработной платы более 2,5 минимальной зарплаты (20 тысяч гривен) за последний календарный квартал.

"Операторам предоставлена возможность выбирать критерий по размеру начисленной средней зарплаты работников — не меньше размера средней в регионе за IV квартал 2021 г., как одного из трех обязательных критериев", — говорится в сообщении.

"Это решение позволит предприятиям быстрее получить необходимый статус и обеспечит их эффективную работу по стабильному газоснабжению в условиях чрезвычайных ситуаций", — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратов.

Чтобы получить статус критически важных, предприятия должны подготовить документы в соответствии с новыми критериями и подать заявку в Министерство энергетики.

Мобилизация забронированных

По словам Александра Федиенко, территориальные центры комплектования и социальной поддержки получили право аннулировать отсрочку от мобилизации даже для работников критически важных предприятий, ранее забронированных.

Как рассказал нардеп, такая практика, говорит нардеп, уже зафиксирована, в частности, в Николаевском областном центре комплектования, который, как отмечено, "действует в рамках действующего законодательства". Как отметил нардеп, теперь такого человека демобилизовать невозможно.

Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобуньк в комментарии РБК-Украина уточнил, что лицо считается забронированным с момента внесения данных о бронировании в систему "Оберег".

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По его словам, сбронированных могут мобилизовать в следующих случаях:

изменился статус – если работник теряет свой забронированный статус, его могут мобилизовать;

Бронирование произошло не по процедуре — если обнаружено, что бронирование было осуществлено с нарушением процесса, работник может подлежать мобилизации (а его бронирование будет аннулировано).

В то же время, забронированные работники имеют право обжаловать решение о снятии бронирования или мобилизации — в судебном порядке.

"Важно наличие документальных подтверждений и правильное оформление всех необходимых документов", — подчеркнул Лобунько.

Кто имеет право на отсрочку

Право на отсрочку от мобилизации имеют:

родные пропавших без вести при особых обстоятельствах;

граждане, лишенные личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины (речь идет о тех, кто был в российском плену);

мужчины, имеющие мать или отца с инвалидностью III группы;

работники критических предприятий;

работники, которые могут быть забронированы по месту работы;

работники государственных органов;

лица, имеющие семейные обстоятельства (родители, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей; лица, имеющие детей и являющиеся единственным попечителем из-за смерти или исчезновения другого родителя; те, кто ухаживает за нетрудоспособными родственниками или удерживает лиц с инвалидностью I или II группы ;

лица с инвалидностью или проблемами со здоровьем.

Отсрочка студентов

По закону право на отсрочку имеют студенты, которые учатся на бакалавра впервые или получают уровень "магистр" после "бакалавра".

Также не могут мобилизовать:

студентов профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;

аспирантов (бюджет или контракт), обучающихся по дневной или дуальной форме;

докторантов и лиц, зачисленных на обучение в интернатуру;

научных и научно-педагогических работников учреждений высшего или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Чтобы получить отсрочку, студенту необходима справка об обучении по ЕГЭБО, которая дает право на отсрочку. Ее можно получить в учебном заведении. Документ должен иметь гербовую печать и быть издан специально для конкретного ТЦК и СП. В справке должно быть указано, что студент учится по дневной форме, и прописана дата завершения обучения.

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Уже в ТЦК, согласно этой справке, студенту могут оформить отсрочку. Для этого потребуются и дополнительные документы, например паспорт и идентификационный код.

Как получить отсрочку от мобилизации

Для получения отсрочки от мобилизации в Украине в 2025 году необходимо предоставить официальные документы, подтверждающие право на это. При отсутствии таких документов отсрочка не предоставляется.

Изменения в законодательстве также предусматривают новый порядок бронирования работников, который осуществляется Министерством обороны Украины вместо Министерства экономики.

Некоторым категориям военнообязанных для этого не нужно идти в ТЦК и СП, например отсрочка в "Резерв+" доступна для студентов, лиц с инвалидностью и многодетных родителей.

Начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда рассказал, для того чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен принять ряд мер, в частности:

собрать необходимые документы, определенные постановлением КМУ 560 "О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации";

лично посетить ТЦК по месту нахождения на военном учете или по месту регистрации места жительства;

подать документы на комиссию, созданную в ТЦК;

получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Автоматическое удлинение отсрочки

По словам адвоката Екатерина Анищенко, студенты и родители троих и более детей могут автоматически продлить отсрочку, если с их военно-учетными документами все в порядке.

"Опять же, это для тех, кто является студентом и кто является отцом трех и более детей, но опять же отцом трех и более детей за одной матерью. Если мамы разные, то там будут вопросы, и здесь может быть стоп ", – говорится в сообщении.

Однако важно учитывать, что родители должны быть официально зарегистрированы в качестве опекунов всех детей от одной матери. Адвокат советует не полагаться на слово "автоматически" и самостоятельно обновлять данные в военном резерве. Для тех, кто подает документы впервые, личное присутствие в ТЦК обязательно.

Кроме того, теперь ТЦК будут тщательнее проверять нотариальные заявления на отсрочку по уходу за родными с инвалидностью. Военнослужащие будут запрашивать информацию в государственных органах о возможных других родственниках, которые могут осуществлять уход.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, чего ожидать военнообязанным украинцам в феврале.

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