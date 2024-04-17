Бронирование работников цирка: в Минкульте объяснили цель и назвали количество забронированных

Недавно украинцев в Сети взбудоражила новость о том, что некоторые работники цирка получили бронирование от мобилизации. Пользователи соцсетей удивлялись, как и почему цирки стали критически важными предприятиями государства.

Временный исполняющий обязанности министра культуры и информполитики Ростислав Карандеев объяснил, зачем работники цирка забронированы от мобилизации и какое их количество. Об этом пишет LIGA.net.

По его словам, сейчас в Украине коллективы государственных передвижных цирков выполняют важную функцию помощи сбалансирования трагической информации и принимают участие в мероприятиях восстановления ментального здоровья.

"Они выполняют сейчас важную функцию по заказу потребностей населения на относительно мирной территории. Посетителями мероприятий, проводимых в заведениях циркового искусства, есть дети, есть семьи военнослужащих, которые нуждаются сегодня в внимания и культурно-образовательной услуге, которая помогает им выжить в условиях войны, сбалансировать, к сожалению, ту трагическую информацию, которая идет со всех сторон", – утверждает Карандеев.

Он уточнил, что из 155 работников дирекций государственных передвижных цирковых коллективов — только 46 военнообязанных. И только 14 забронированы от мобилизации, потому что без них невозможно будет работать.

"Мы забронировали только 14, а восемь человек мобилизованы, поэтому осталось 32 незабронированных. Мы забронировали только критическую часть людей, без которых этому предприятию нет смысла работать", – сказал и.о. главы Минкульта.

Напомним, 8 апреля стало известно, что государственное предприятие "Дирекция передвижных цирковых коллективов" внесли в список критически важных для функционирования экономики, позволяющий бронировать коллектив от мобилизации.

Ростислав Карандеев тогда объяснил, что "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" — не уличное шапито, а профессиональный коллектив высококлассных мастеров своего дела".

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