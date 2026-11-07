Бронирование работников: нардеп намекнул, кого не коснутся изменения

Бронирование. / © ТСН.ua

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Сегодня, 7 ноября, должно состояться первое заседание координационного центра по бронированию, где будут рассмотрены обновленные критерии для бронирования.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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По его данным, для большинства отраслей эти критерии не изменятся. Для тех, у кого в ноябре истекает срок критичности, он будет продлен автоматически

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«Надеюсь, что больших потрясений для бизнеса сегодняшнее событие не принесет, но внесет хоть какую-то ясность, как ему дальше работать», — добавил он.

Мобилизация в Украине — последние новости

Бронирование остается ключевым механизмом получения отсрочки от мобилизации работникам предприятий критической инфраструктуры, хотя правила его оформления с начала полномасштабной войны пересматривались уже неоднократно. В конце октября правительство анонсировало очередные обновления процедуры, которые будут оказывать непосредственное влияние на большинство украинских компаний.

В частности, правительство определило три ключевых новшества в процедуре бронирования. В первую очередь, чиновники пересмотрят требования, по которым компании получают статус критически важных для страны. Планируется также ограничить предельное количество забронированных сотрудников для предприятий оборонной отрасли и энергетического сектора.

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