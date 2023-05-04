Бронирование работников от мобилизации во время военного положения: в Украине изменили сроки и особенности процедуры

В Украине четко определены сроки представления и рассмотрения госорганами документов о бронировании и постановке мужчин и женщин. Согласно новым правилам, процессы должны проходить в течение пяти дней.

Изменения в постановление КМУ №76 прокомментировала первая вице-премьер-министр Украины, министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

"Один из вопросов, который поднимает перед нами украинский бизнес во время встреч, — длительное прохождение процедуры бронирования работников. Такое положение ограничивает возможности предпринимателей разрабатывать и реализовывать производственные планы и не способствует повышению деловой активности. Мы понимаем, что определенную роль в этом случае играет человеческий фактор и организация процесса. Поэтому инициировали решение, которое оптимизирует процедуру бронирования, которое будет проходить в определенные сроки", — отметила Юлия Свириденко.

Новые сроки бронирования военнообязанных во время мобилизации в Украине

В настоящее время нормативными актами определены следующие термины:

представление органами государственной власти, другими государственными органами списков военнообязанных, которые предлагаются добронирование на период мобилизации и на военное время в Генеральный штаб Вооруженных Сил (СБУ, Службы внешней разведки) — в срок не более пяти рабочих дней;

согласование списков и представление Генштабом ВСУ (СБУ, СВР) в Министерство экономики — в срок не более десяти рабочих дней;

принятие Минэкономики решения о бронировании военнообязанных — в срок менее пяти рабочих дней;

зачисление военнообязанного на специальный военный учет территориальным центром комплектования и социальной поддержки сроком не более пяти рабочих дней.

При соблюдении закона процедура оформления бронирования должна занимать максимум 25 рабочих дней.

Бронирование от мобилизации

По новым правилам, бронирование от мобилизации руководители представляют списки на своих работников, если их учреждение, предприятие или организация подходит под одно из определений:

предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задачи (заказы);

предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения нужд Вооруженных сил, других военных формирований;

предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Если предприятие подпадает хотя бы под один из этих критериев, оно считается важным для отраслей национальной экономики и может обратиться в Министерство экономики относительно предоставления ему такого статуса.

Напомним, с начала 2023 года украинские дипучреждения обязаны осуществлять военный учет призывников и военнообязанных украинцев за рубежом во время мобилизации.

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