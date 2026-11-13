Бронирование работников от мобилизации: сколько предприятий не пройдут новую проверку

Бронирование / © ТСН

Реклама

В Украине правительство завершает пересмотр критериев, по которым предприятиям дают статус критически важных для экономики. По предварительным оценкам, 10–15% компаний могут не отвечать новым, более жестким требованиям и потерять этот статус.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко.

Реклама

Что изменится в правилах предоставления статуса критичности

По словам министра, пересмотр критериев начался 27 октября после изменений в правительственное постановление. Пока требования к критичности определяет каждое министерство, государственный орган или областная военная администрация отдельно. В общей сложности таких критериев насчитывается около 600.

Реклама

Он отметил, что задача правительства — отделить предприятия, которые действительно критически важны для обеспечения Украины во время войны, от тех, которые выполняют важные экономические функции, но не являются критическими.

По словам Кравченко, Координационный центр уже провел три заседания и принял решение о пересмотре 90% критериев. Их передадут на согласование в Министерство юстиции. Остальные вопросы относительно критериев отдельных органов государственной власти планируют окончательно проработать в ближайшие недели.

«Где-то ориентировочно мы ожидаем, что около 10–15% предприятий, они не будут соответствовать новым, более жестким правилам критичности», — отметил министр.

Как будут работать новые правила и для кого продлят статус

Министр сообщил, что после завершения процедуры согласования в Минюсте, на которую отведено пять дней, государственные органы проверят все предприятия, которые сейчас имеют статус критически важных, на соответствие обновленным критериям.

Реклама

Компании, отвечающие новым требованиям, автоматически сохранят статус критичности. Остальные предприятия потеряют его, однако сможет повторно подать документы и попытаться получить статус уже по новым правилам.

Для компаний, отвечающих обновленным требованиям, но срок действия их статуса критичности истекает в ноябре или декабре, правительство будет предлагать продление еще на 31 день. Это должно помочь избежать операционных задержек и дать бизнесу время полностью адаптироваться к новому процессу.

Кто рискует потерять статус критически важного предприятия

Александр Кравченко уточнил, что критерии критичности применяются именно к предприятиям, а компании в пределах установленных для них квот определяют, кого из сотрудников бронировать.

«Где мы видим пересмотр критериев критичности и потенциально потеряющих предприятий (статус — ред.) — это те компании, которые не выполняют наиболее критические функции», — пояснил министр.

Реклама

По его словам, наиболее критичными функциями являются обеспечение жизнедеятельности общин, поддержка и восстановление инфраструктуры, работа оборонно-промышленного комплекса, а также деятельность предприятий, обеспечивающих функционирование экономики для нужд войска.

Бронирование работников от мобилизации — последние новости

Напомним, в Украине продлили военное положение и мобилизацию до конца января 2027 года. В то же время, правительство готовит существенные изменения к правилам бронирования.

Изменения предполагают новый порядок согласования заявок, пересмотр критериев критичности и ограничение количества забронированных работников для отдельных категорий предприятий.

К слову, юрист объяснила ключевые нововведения в процедуре бронирования от 1 ноября, которые коснутся большинства украинских компаний и процедуры оформления отсрочок.

Новости партнеров

Новости партнеров