Бронирование работников / © ТСН

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Кабинет министров Украины продлил до 20 декабря 2026 действие решений о признании отдельных предприятий, учреждений и организаций критически важными. Это касается также отсрочок от мобилизации для забронированных работников.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №1452 от 19 ноября 2026 года.

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Бронирование работников до 20 декабря: кого касается решения Кабмина

Автоматическое продление будет действовать для предприятий, учреждений и организаций, критерии критичности которых государственные органы согласовали с Координационным центром организации бронирования военнообязанных.

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В частности, решение касается двух случаев:

если срок действия статуса критически важного предприятия или бронирование его работников истекает до 20 декабря 2026;

если соответствующий статус или бронирование уже завершились в период между вступлением в силу постановлений №1328 и №1452.

Для компаний, у которых статус критически принципиальных истек в течение этого переходного периода, временно отменяется требование повторно подтверждать его. Однако это не касается решений, которые уже отменены или должны быть отменены в соответствии с постановлением №1328 или другими нормами законодательства.

Руководители критически важных предприятий, представительств донорских учреждений и исполнители проектов международной технической помощи должны скорректировать количество забронированных работников в соответствии с обновленными требованиями.

«До 20 декабря они должны привести количество забронированных работников в соответствие с обновленными требованиями порядка бронирования. В течение этого периода соответствующие нормы порядка не будут применяться», — говорится в постановлении.

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Кроме того, Кабмин поручил Министерству цифровой трансформации в течение пяти дней после вступления в силу постановление обеспечить возможность бронировать работников указанных учреждений через портал «Действие». Их перевод на специальный военный учет будет происходить по упрощенной процедуре без соблюдения срока, предусмотренного пунктом 29 порядка бронирования.

Новые правила бронирования: что изменится для критически важных предприятий

Постановление также предусматривает изменения в порядок бронирования военнообязанных, утвержденный постановлением Кабмина №76, и правила работы Координационного центра.

Среди основных новшеств:

Предприятия могут самостоятельно определять количество работников для бронирования. Это касается организаций, получивших статус критически важных отдельным решением правительства. Количество забронированных будет определяться по результатам рассмотрения Координационного центра.

Согласование критериев критичности можно будет подтвердить извлечением из протокола. Ранее для этого использовали полный протокол заседания Координационного центра. Теперь достаточно будет официального подъемника, заверенного секретарем.

Координационный центр ужесточит контроль за налоговыми нарушениями. Он будет рассматривать обращение Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности в отношении предприятий, которые могут систематически уклоняться от уплаты налогов. Речь идет, в частности, о документально подтвержденных схемах неуплаты НДС и налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Напомним, в конце октября правительство пересмотрело условия бронирования военнообязанных. В частности, для предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов предельное количество забронированных работников уменьшили со 100% до 95%.

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Также для предприятий, у которых срок действия статуса критически важных истекает в ноябре или декабре, предусмотрели переходный период. Ранее речь шла о возможности автоматического продления такого статуса до 1 февраля 2027 года.

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