Бронирование работников в Украине прекратили: все, что известно об изменениях

В Украине были внесены изменения в правила бронирования работников. В частности, речь идет о паузе в бронировании работников, возможности оформления онлайн бронирования и подготовке инициатив по экономическому бронированию.

Все, что известно о бронировании работников в Украине, читайте в материале ТСН.ua.

Кабмин поставил бронирование работников на паузу

Как стало известно, Минэкономики, Минобороны и другие заинтересованные органы решили подготовить и внести изменения в бронирование работников в установленном порядке для рассмотрения на очередном заседании правительства проекта решения Кабинета Министров. Об этом сообщил источник в Кабмине, однако официального подтверждения еще нет. Да, решение предусматривает:

аннулирование военнообязанных отсрочок от призыва на военную службу при мобилизации в случае выявления фактов необоснованного бронирования;

остановки до 15 ноября 2024 г. действия положений Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 г. № 76 относительно полномочий центральных органов исполнительной власти (кроме министерств), других государственных органов, областных, Киевской городской госадминистраций (военных администраций) определять предприятия, учреждения, организации критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Как получить бронирование

С октября 2024 года работодателям предоставили возможность подавать списки на бронирование своих работников не только в бумажной форме, но и онлайн через портал "Действие". Так, вступил в силу "Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг", с учетом изменений внесенных постановлением Кабмина 1 октября 2024 года № 1125.

Процедура оформления:

Руководитель компании на портале "Действие" представляет списки военнообязанных сотрудников на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью.

Система автоматически проверит, трудится ли человек официально и есть ли данные в реестре "Оберег."

"Действие" пришлет уведомление руководителя о результате рассмотрения в течение суток.

Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий отметил, что услуга работает в несколько кликов, а результата следует ожидать не дольше часа. В этом сервисе мы автоматизировали все процессы, которые можно автоматизировать, чтобы ускорить оформление бронирования и не тратить время на сбор документов или походы в госорганы.

При формировании списков работодатель представляет сведения о работнике. Кроме паспортных данных и налогового номера указываются реквизиты военно-учетного документа, военно-учетная специальность, а также дата обновления персональных данных. Сформированные списки проверяются электронными средствами Реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

В случае прохождения проверки и подтверждения информации, представленной в списках на бронирование электронными реестрами, перевод военнообязанного на специальный военный учет в ТЦК и СП на срок отсрочки осуществляется автоматически — в случае, когда военнообязанный вовремя обновил свои персональные данные, не находится в розыске и состоит на военном учете.

По словам адвоката, в таком случае сведения о бронировании будут автоматически отображаться в "Резерв+" и сгенерированном военно-учетном документе работника, который также может по желанию сформировать в "Действии" выписку о своем бронировании.

Следует помнить, что бронирование возможно только при обновлении гражданами своих военно-учетных данных. Согласно новому постановлению Кабмина госорганы и государственные предприятия могут получить отказ в бронировании работника, если информация о нем отсутствует в Реестре военнообязанных сведений. Так, военнообязан обязан быть на военном учете, иметь военно-учетный документ (бумажный или электронный), подтвердить правильность своих данных по учету и не быть в розыске.

Согласно постановлению Кабмина №76, есть определенные критерии, по которым предприятия могут быть признаны критически важными для экономики и жизнедеятельности населения в особый период. Среди этих критериев:

Общая сумма уплаченных налогов превышает 1,5 миллиона евро.

Сумма поступлений в иностранной валюте превышает 32 миллиона евро.

Предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Предприятие важно для определенной отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества.

Отсутствие задолженности по единому взносу на социальное страхование.

Средняя зарплата работников на предприятии за последний квартал не меньше средней зарплаты в регионе за IV квартал 2021 года.

Предприятие является резидентом Действия Сити.

Предприятие может быть признано критически важным, если оно отвечает хотя бы двум из этих критериев. Такие предприятия имеют право забронировать 50% своих работников, а в случае необходимости — и больше.

Что будет с экономичным бронированием

Экономическое бронирование от мобилизации для индивидуальных предпринимателей отличается от других, но все предприятия должны соблюдать условия отсутствия штрафов и выполнения налоговых обязательств. По словам нардепа Алексея Мовчана, сейчас готовят условия для работодателей, которые будут включены в законопроект об экономическом бронировании. Основная цель этих условий – легализация работников, которые скрываются от призыва и работают нелегально. Это должно привести к активизации экономики и ожидаемым поступлениям в бюджет в 100 млрд грн.

Для защиты от призыва предприятиям необходимо соблюдать определенные условия, такие как:

Официальное оформление работников;

Отсутствие штрафов и нарушений налогового законодательства и налоговых долгов.

Мовчан подчеркнул, что возможностью бронирования смогут воспользоваться не только предприятия критической инфраструктуры, но и другие компании. Однако условия для индивидуальных предпринимателей будут отличаться, но конкретные детали пока не раскрыты.

Защиту от призыва может получить лицо, имеющее "белую" зарплату, превышающую средний уровень по региону. К примеру, для жителя Киева это должно быть более 21 тыс. грн, а для жителя Полтавщины — более 16 тыс. грн. Предприятия должны будут уплатить от 20 до 30 тыс. грн. за каждого забронированного работника, но эта сумма еще будет уточнена.

Нардеп также отметил, что экономическое бронирование может способствовать выявлению уклоняющихся от призыва. Хотя до сих пор в Верховной Раде продолжаются дискуссии о внедрении экономического бронирования, некоторые депутаты уже обсуждали потенциальные расходы, связанные с его оформлением.

По сообщению нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка, на 4 октября в Украине принято решение о внедрении модели экономического бронирования. О самой модели еще ничего не известно, отмечает он, но обсуждения идут вокруг ежемесячного подтверждения зарплаты работника.

В Министерстве экономики прогнозируют, что экономическое бронирование может заработать в октябре-ноябре. По подсчетам Министерства финансов, ежемесячные поступления в госбюджет от этого могут составить около 8 млрд. гривен.

29 августа стало известно, что парламент разработал три модели экономического бронирования от мобилизации. Отмечается, что модели, которые предложили законодатели, предусматривают:

уплату специального сбора за бронирование работников

бронирование из заработной платы

смешанную модель бронирования

Напомним, во власти допускают возможность увеличения экономического бронирования для граждан на фоне мобилизации. На сегодняшний день в Украине "бронь" имеют более 900 тысяч человек.

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