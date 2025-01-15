Бронирование священников: в ТЦК рассказали, мобилизуют ли клириков УПЦ МП

Недавно Кабинет министров разрешил бронировать священнослужителей по перечню должностей, утвержденному Государственной службой по этнополитике. Представительница Ровенского областного центра комплектования и социальной поддержки Татьяна Камеристова объяснила, кто из священников получит бронь.

Об этом передает "Суспільне Рівне".

"Священнослужителю, по канонам церкви, запрещено брать в руки оружие. Если священник берет в руки оружие и даже присутствует неумышленное убийство – после этого он не имеет права быть священником и совершать богослужение", – объясняет священник ПЦУ из Ровно Петр Мартынюк.

По его словам, неизвестно, как будет происходить бронирование самих священнослужителей в условиях войны. Единственно известно, что эти священнослужители должны быть официально устроены.

Какие конфессии получат бронирование

Список церквей и должностей утверждает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

Также читайте Восхвалявшему Путина настоятелю храма УПЦ МП оглашен приговор

Бронирование кроме священников ПЦУ и УГКЦ получат протестанты и римо-католики. И что любопытно, даже попы УПЦ Московского патриархата. По крайней мере, так утверждает пресс-секретарь Ровенского ОТЦК. По словам Татьяны Камеристовой, бронирование священнослужителей будет касаться и УПЦ Московского патриархата, отмечают в издании.

"Священнослужители – это обычные граждане Украины, которые, если они мужского пола и соответствующего возраста – с 17 лет до 60, должны обновить свои военно-учетные данные в "Резерв+". Решения по поводу того, кто будет забронирован — не мы принимаем и не мы занимаемся бронированием. Этим занимается человек, простыми словами, который ведет учет. учетчик, так же в епархии есть человек, занимающийся учетом. Не более 50% священнослужителей смогут быть забронированы от церкви", – сказала спикер областного ТЦК.

Ранее в Ровенской области уже возник скандал из-за того, что местного священника УПЦ МП якобы назначили капелланом в одной из частей Львовщины. В Госэтнополитики заверили, что ни один священнослужитель УПЦ МП не является военным капелланом в Украине.

Напомним, что до недавней поправки Кабмина норма об альтернативной службе действовала в мирное время и на мобилизацию не распространялась. Поэтому все военнообязанные священнослужители, не имеющие иного права на отсрочку (по семейному состоянию или состоянию здоровья), подлежали мобилизации.

В новом законе о мобилизации для священнослужителей также не было предусмотрено ни отсрочки, ни брони, ни альтернативной службы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.