Бронирование священников: в ВСУ сделали заявление о требованиях к процедуре

Священник / © Pixabay

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Командование Сухопутных войск ВСУ приветствовало утверждение перечня критически важных религиозных организаций, которое позволяет бронировать военнообязанных священнослужителей. В то же время в ВСУ отметили необходимость четкого соблюдения законодательных требований при реализации процедуры бронирования.

Об этом говорится в заявлении Сухопутных войск ВСУ.

Командование Сухопутных войск приветствует решение Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести об утверждении Перечня критически важных религиозных организаций. Это решение позволяет бронировать военнообязанных священнослужителей в соответствии с Приказом № Н-82/11 от 6 июня 2025 года.

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«Мы признаем важную роль религиозных организаций в обеспечении духовной поддержки населения, особенно в условиях военного положения, и поддерживаем законодательные инициативы, направленные на стабильное функционирование этих учреждений», — говорится в заявлении Командования Сухопутных войск.

В то же время там отметили необходимость четкого соблюдения законодательных требований при реализации процедуры бронирования:

Прозрачность и соответствие критериям

В Сухопутных войсках отметили, что бронирование священнослужителей должно происходить исключительно при условии выполнения всех определенных ГЭСС требований. Речь идет, в частности, об официальном трудоустройстве, пребывании на воинском учете в ТЦК и СП, а также подтверждении статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации. Это сделает невозможным злоупотребление и обеспечит всестороннюю справедливость, считают в Командовании.

Баланс между потребностями армии и общества

В заявлении указано, что ВСУ уважают право религиозных организаций на отсрочку для своих священнослужителей. В то же время там акцентируют, что однако потребности остаются приоритетными для обеспечения обороноспособности страны. Процедура бронирования не должна создавать препятствий для комплектования военных формирований.

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Роль военных капелланов

Командование обратило внимание на важность службы военных капелланов в ВСУ, которые духовно поддерживают личный состав. Так, бронирование священнослужителей должно учитывать квоты конфессионального представительства для капелланов в ВСУ, Нацигвардии, Госпогранслужбе и других формированиях, как это предусмотрено законами.

«Командование Сухопутных войск ВСУ призывает все религиозные организации, включенные в Перечень, ответственно подойти к процессу бронирования, обеспечивая достоверность предоставленной информации и соблюдение законодательных норм. Мы также выражаем благодарность священнослужителям, которые уже присоединились к духовной поддержке военнослужащих и гражданского населения в условиях войны, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — резюмировали Сухопутных войсках.

Напомним, в декабре 2024 года Кабинет министров Украины предоставил право бронировать священников.

Как происходит бронирование священников?

Для бронирования через «Дию» религиозные организации должны предоставить Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести:

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подтверждение трудоустройства священнослужителей;

подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации;

штатное расписание религиозной организации (предельная численность священнослужителей);

организации должны самостоятельно заполнить информацию о персональных данных кандидатов на бронирование (паспортные данные и идентификационный код (при наличии) по установленной Минцифры форме) и предоставить ее ГЭСС.