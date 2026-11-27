Бронирование от мобилизации / © ТСН

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В Украине компании, у которых истек срок действия критичности, получили возможность оперативно забронировать своих работников от мобилизации и избежать остановки работы.

Об этом сообщила «Судебно-юридическая газета».

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Новые правила бронирования работников в «Дії» после потери критичности

Новые правила действуют для экономически важных предприятий и их обособленных подразделений. Речь идет о компаниях, у которых срок действия статуса критичности истек с 27 октября 2026 года.

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Заявки таких работодателей на бронирование военнообязанных работников будут рассматривать через 24 часа. Ждать стандартных 72 часов на формирование списка не нужно.

Как оформить бронирование по временным условиям:

Авторизоваться на портале «Дія». Выбрать услугу «Бронирование работников». Подать заявление на бронирование военнообязанных сотрудников.

Временное бронирование будет действовать до 20 декабря 2026 включительно. Оно не продолжается автоматически — чтобы сохранить статус для специалистов, работодатель должен самостоятельно подать заявление через портал «Дія».

Также подать заявление на продление бронирования могут предприятия, которые к моменту обращения еще имеют действующий статус критически важных для экономики, но срок его действия истекает до 20 декабря 2026 года.

Для компаний с действующим статусом критичности, действующим дольше этого срока, процедура продления бронирования остается неизменной и проходит по общим правилам.

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Бронирование от мобилизации в Украине — последние новости

Напомним, в конце октября правительство изменило правила бронирования военнообязанных. Для предприятий оборонной и топливно-энергетической отраслей максимальную долю забронированных работников снизили со 100% до 95%.

Также правительство продлило до 20 декабря 2026 статус критически важных для отдельных предприятий, учреждений и организаций. При этом продолжили и отсрочки от мобилизации для их забронированных работников.

Кстати, в энергетических компаниях и подрядных организациях Украины сейчас не хватает четверти работников. Из-за постоянных обстрелов восстанавливать сети станет еще сложнее, если бронирование специалистов сократят на 5%.

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