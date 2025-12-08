Бронирование военнообязанных ускорили: правительство приняло важное решение

Реклама

Кабинет министров отменил 72-часовой срок проверки списков работников для предприятий с подтвержденным статусом критически важных. Эти изменения в Порядок бронирования военнообязанных были приняты 8 декабря.

Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельском хозяйстве.

«Теперь решения принимаются быстрее, что позволяет оперативно защищать персонал и обеспечивать непрерывную работу предприятий», — сообщили в министерстве.

Кроме того, правительство ввело норму закона, позволяющую бронировать работников оборонно-промышленного комплекса на 45 календарных дней — время, в течение которого они могут устранить нарушения правил военного учета.

Нововведения вступают в силу с даты официального опубликования постановления. Это позволяет предприятиям ОПК и критически важным компаниям быстро перейти на обновленный механизм и защищать работников.

Напомним, с 4 декабря вступил в силу закон, существенно изменяющий подход к бронированию работников оборонно-промышленного комплекса и критически важных предприятий. Отмечается, что теперь функционирует новый порядок бронирования работников в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы о трудовых отношениях в условиях военного положения».

Теперь компании оборонно-промышленного комплекса и организации с критически важным статусом могут бронировать сотрудников без ограничений по количеству. Раньше существовал процентный предел. Нововведение позволит предприятиям сохранять полный штат, если это необходимо для их работы.

Как стало известно из закона, изменения распространяются и на сотрудников, имеющих проблемы в военно-учетных документах или тех, кто не обновил свои персональные данные. Если раньше из-за этого могли отказать в бронировании, то теперь таким работникам могут оформить бронь.