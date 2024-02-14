Бронирование за деньги: сколько налогов надо будет заплатить, чтобы избежать мобилизации

Правительство Украины рассматривает введение механизма бронирования военнообязанных от мобилизации в обмен на уплату определенной суммы налогов.

Кабмин рассматривает концепцию бронирования по уплате налогов.

Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков в интервью LIGA.net.

"Она пока не работает, но эта идея "витает в воздухе". Я не могу сказать, когда этот план примут, но он на рассмотрении в Кабмине", – заявил Борняков.

По его словам, идея уже финализируется министрами, замглавы Минцифры надеется на то, что скоро будет финальный концепт.

Так, в частности, Борняков озвучил информацию о 6000-7000 гривен налогов в месяц как условие бронирования.

"Готовятся изменения по отчетности, чтобы она была каждый месяц, и наша система считывала, появлялся какой-то документ, подтверждающий бронирование на таких условиях. Для "Дия.City" будет относиться высший порог зарплаты", — добавил Борняков.

Напомним, в Комитете Совета по вопросам экономического развития говорят, что вокруг предлагаемой концепции бронирования путем уплаты увеличенного фиксированного военного сбора за работника в последние несколько дней разгорелось много дискуссий. Есть справедливые замечания и предложения, а есть "откровенная ложь и манипуляция". Председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал подробнее о концепции бронирования. Он привел четыре самых распространенных аргумента против и контраргумента за эту модель, как и самого бронирования вообще.

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