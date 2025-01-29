Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бронирование за возвращение из-за границы: Притула прокомментировал инициативу

Дата публикации
Просмотры
212
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Бронирование за возвращение из-за границы: Притула прокомментировал инициативу

Волонтер Сергей Притула

Притула считает, что такая инициатива несправедлива в отношении военных.

Инициатива предоставлять бронирование от мобилизации мужчин, которые вернутся из-за границы, чтобы работать на предприятиях критической инфраструктуры или ВПК неприемлема.

Такое мнение высказал волонтер и общественный деятель Сергей Притула в интервью "Суспільному".

"Когда выходит руководитель этого новообразованного министерства (ред. – Министерства Единства) и говорит, что мы готовы дать бронь мужчинам, которые из-за границы приедут и будут здесь работать на предприятия критической инфраструктуры. Я себе представляю, как люди, которые на фронте, читая это такие: "х*ра себе, а что так можно было?" А почему этим нет, а нас в бус? "Ну, непоследовательность. Вот мой приговор всему происходящему", — говорит Притула.

Напомним, что в Министерстве национального единства Украины хотят возвращать украинцев домой, обещают мужчинам бронирование и работу на предприятиях ВПК.

ТСН.ua выяснял, почему украинцам, бежавшим за границу, дома обещают "золотые горы" и что не так с инициативой.

Ранее Сергей Притула высказался о мобилизации 21-23-летних.

Похожие темы:

Следующая публикация