Бронирование за возвращение из-за границы: Притула прокомментировал инициативу

Инициатива предоставлять бронирование от мобилизации мужчин, которые вернутся из-за границы, чтобы работать на предприятиях критической инфраструктуры или ВПК неприемлема.

Такое мнение высказал волонтер и общественный деятель Сергей Притула в интервью "Суспільному".

"Когда выходит руководитель этого новообразованного министерства (ред. – Министерства Единства) и говорит, что мы готовы дать бронь мужчинам, которые из-за границы приедут и будут здесь работать на предприятия критической инфраструктуры. Я себе представляю, как люди, которые на фронте, читая это такие: "х*ра себе, а что так можно было?" А почему этим нет, а нас в бус? "Ну, непоследовательность. Вот мой приговор всему происходящему", — говорит Притула.

Напомним, что в Министерстве национального единства Украины хотят возвращать украинцев домой, обещают мужчинам бронирование и работу на предприятиях ВПК.

ТСН.ua выяснял, почему украинцам, бежавшим за границу, дома обещают "золотые горы" и что не так с инициативой.

Ранее Сергей Притула высказался о мобилизации 21-23-летних.