Бронирование от мобилизации / © ТСН

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В Украине рассматривается новый механизм бронирования военнообязанных, который позволит предприятиям бронировать до 100% персонала. Однако работодатели должны ежемесячно направлять часть своих сотрудников на военную службу.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на документы, обнародованные народным депутатом Александром Федиенко.

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Речь идет о протоколе заседания Кабинета министров от 23 октября 2026 года, согласно которому правительство поручило Министерству экономики совместно с Минобороны и Генеральным штабом ВСУ проработать соответствующий механизм в течение двух недель.

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По предложенной модели, предприятия, учреждения и организации смогут бронировать до 100% военнообязанных работников при ежемесячном направлении до 1% персонала на военную службу.

При этом предполагается, что за мобилизованными сотрудниками будут сохраняться рабочие места и заработная плата.

Военная служба по такому механизму должна длиться определенный срок. Однако сколько времени работники должны будут служить, в обнародованном документе не уточняется.

Важно, что это только предложение, а не действующие правила бронирования. Для ее введения необходимо дополнительное юридическое урегулирование. Так что предприятия пока не могут воспользоваться таким механизмом.

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Минобороны изменило правила учета военных: кого это касается

Ранее Министерство обороны Украины обновило порядок учета военнослужащих. Новые правила, вступившие в силу 30 октября 2026, касаются военных, добровольно вернувшихся после СЗЧ, мобилизованных во время перевода в другое место службы, а также семей погибших защитников.

Одно из главных изменений касается исключения из списков личного состава военных, чья гибель была подтверждена после пропажи без вести или пребывания в плену. Теперь соответствующей датой считается день официальной регистрации смерти, а не следующий день после даты, указанной в медицинском свидетельстве.

В Минобороны объяснили, что это должно упростить семьям оформление пенсий, пособий и льгот. В то же время, ранее изданные приказы автоматически не будут просматриваться. Если военный был исключен из списков до 30 октября, обжаловать определенную дату можно через суд.

Мобилизация в Украине: что нужно знать военнообязанным

Напомним, в Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, не имеющие надлежаще оформленной отсрочки или бронирования.

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В то же время правила мобилизации продолжают меняться, в частности, относительно условий бронирования и отсрочок от военной службы.

Какие изменения уже действуют, кто может потерять бронирование и что важно знать военнообязанным читайте в материале ТСН.ua.

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