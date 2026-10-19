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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Бронируют сотни людей, а производят два дрона: Корецкий рассказал об изменении правил и перекрытии схем уклонения

Количество забронированных и уклонистов в Украине существенно превышает численность военных на службе. Сергей Корецкий объяснил, что правила бронирования изменятся, чтобы минимизировать схемы уклонения от мобилизации.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Премьер-министр Сергей Корецкий

Премьер-министр Сергей Корецкий / © Getty Images

Правительство готовит изменения к правилам бронирования от мобилизации, чтобы остановить массовые злоупотребления и обеспечить потребности Генштаба ВСУ. Премьер-министр Сергей Корецкий подчеркнул, что приоритетом остается обороноспособность государства, а не интересы отдельного бизнеса.

Об этом глава правительства рассказал в интервью «BBC News Украина».

Корецкий ответил, обсуждал ли с представителями бизнеса инициативу правительства по изменению правил бронирования.

«Если бы я не был из бизнес-среды и не имел 25 лет практического опыта в ней, я бы, наверное, сказал, что мы на разных страницах с бизнесом. Но, учитывая, что я точно по одной земле хожу с бизнесом, чувствую его не хуже, чем он сам, то больших дискуссий и консультаций нет, не было. Некоторые были, но широкие форматы, круглые столы мы не собирали», — рассказал премьер-министр.

Какая ситуация с бронированием сейчас

Также он объяснил причину отсрочки решения об обновлении правил бронирования.

«Говорят: „Из-за скандала остановили“. Это полностью не соответствует действительности. Это манипуляции. Очень удобно хайпировать и быть великим борцом „за все хорошее, против всего плохого“. Нет никакой политики. Есть выживание страны», — подчеркнул глава правительства.

По словам Корецкого, Генеральный штаб остро нуждается в военнослужащих и мобилизации, ведь есть раненые, погибшие, пропавшие без вести, случаи СОЧ, а также бойцы, которые служат годами и нуждаются в ротации.

В то же время премьер отметил, что количество лиц с отсрочкой, забронированных или скрывающихся сегодня существенно превышает количество находящихся на службе.

«Также статистика последних 6-8 месяцев показывает: динамика ежемесячного бронирования или отсрочки — десятки тысяч ежемесячно. И все это растет просто какими-то невероятными темпами. Если эта динамика сохранится, то скоро будут забронированы абсолютно все», — сказал глава правительства.

Почему правительство решило пересмотреть правила бронирования

Он подчеркнул, что сегодня процесс получения бронирования во избежание мобилизации значительно упростился. Именно поэтому, чтобы остановить эту негативную динамику и устранить злоупотребления и манипуляции в системе, предлагается пересмотр правил.

«Мы будем делать акцент на обороноспособности, обеспечении сил обороны всем необходимым. Хотя экономика, безусловно, очень важна», — сказал Корецкий.

Будет ли экономическое бронирование

Он считает, что введение экономического бронирования вполне возможно, однако высокая зарплата и отсутствие налогового долга еще не делают предприятие критическим.

«Когда бизнес достаточно оживленно это отстаивает, я его понимаю на 100%. В то же время хочу апеллировать ко всему бизнесу: а если я военный, который годами на фронте, возможно, даже после ранений, и я тоже говорю: „Можно я так же заплачу и уйду?“, — а мне в ответ: „Воюйте, а мы бизнес будем бронировать“. Это — супер-нечестно», — рассказал премьер.

Будущие критерии критичности предприятий

Говоря о критичности, он выделил два ключевых критерия — обороноспособность и жизнеобеспечение государства. По мнению Корецкого, прежде всего, нужно четко определить критически важные предприятия, к которым не будет возникать никаких вопросов. В то же время переживать следует тем, кто условно производит два дрона в год, но оформляет бронирование для сотен работников.

«Нужно минимизировать эти злоупотребления. Именно это и есть единственный вопрос, и я очень надеюсь, что за эту неделю мы все отшлифуем», — сказал глава правительства.

Бронирование для энергетиков

Он также обратил внимание на упреки о том, что накануне сложнейшей зимы Кабмин якобы меняет процент бронирования для энергетиков. Он считает подобные упреки странными, хотя и признает, что на этой теме легко манипулировать и получать политические баллы.

«У нас такой цели нет. Мы в сознании и понимаем, к чему это может привести», — отметил Корецкий.

Напомним, 16 октября Корецкий заявил, что из-за массовых злоупотреблений и фиктивного расширения штатов Кабмин готовит новые критерии критичности бизнеса и может отменить право бронировать 100% работников. Соблюдение экономических показателей или выполнение подрядов не всегда свидетельствует о реальной критичности для обороны и жизнеобеспечения Украины, поэтому правительство продолжает работу над постановлением для пересмотра действующих правил.

Во время часа вопросов правительству в Верховной Раде премьер-министр заявил, что изменения в систему бронирования еще в процессе обработки и оснований для скепсиса нет. Корецкий заверил, что для критически важных предприятий оборонного и энергетического комплексов никаких радикальных инноваций не предусматривается.

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