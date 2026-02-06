- Дата публикации
-
Категория
Украина
Броня для энергетики: сколько стоит построить защищенную ТЭЦ с нуля
Полноценная защита генерации от российских атак требует строительства новых объектов, ведь старые советские станции технически невозможно спрятать под броню.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что строительство новой современной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), способной обеспечить теплом и светом обширный район, может обойтись в сумму от 450 до 600 миллионов евро. По его оценкам, реализация такого масштабного проекта будет продолжаться не менее 3–4 лет, но это позволит гарантировать стабильную поставку тепла даже в условиях обстрелов.
Об этапах восстановления энергосистемы и стоимости новых решений специалист рассказал в эфире телеканала «Киев 24».
Первый этап: вернуть тепло в доме
Эксперт подчеркнул, что первоочередной задачей является восстановление поврежденных водогрейных мощностей и установка газопоршневых двигателей для обеспечения работы при отключении света. Это позволит закрыть потребности района на 300 тысяч семей (около 1100 домов) и поднять температуру в квартирах с критических +15 до комфортных +20 градусов.
Такие мероприятия являются оперативным решением по прохождению зимы и стабилизации ситуации в конкретном энергоузле. Газопоршневые установки обеспечат автономность работы котельных, чтобы система не останавливалась даже во время блекаутов, давая людям необходимый минимум комфорта.
ТЭЦ в «броне»: планы на будущее
Стратегическим решением Харченко называет строительство совершенно новой ТЭЦ, которую в отличие от старых объектов можно оборудовать защитой второго уровня (бетонные укрытия от дронов и обломков). Современное оборудование позволяет проектировать станцию так, чтобы она была спрятана в своеобразный бункер, технологию которого уже успешно применяют на высоковольтных подстанциях.
Однако этот путь требует значительных инвестиций и времени на проектирование, поставку оборудования и строительство. По словам эксперта, хотя цена вопроса составляет 600 миллионов евро, результатом станет современная генерация, которая надежно и полностью обеспечит потребителей ресурсами независимо от действий агрессора.
Напомним, Киев готовится к аномальным морозам в условиях почти разрушенной системы централизованного отопления. Но, по словам эксперта, дома, оставшиеся без отопления из-за обстрелов, можно обеспечить автономным теплом с помощью когенерационных установок.