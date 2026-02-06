Броня для энергетики: сколько стоит построить защищенную ТЭЦ с нуля

Последствия удара РФ по ТЭЦ / Архивное фото / © Фото из открытых источников

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что строительство новой современной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), способной обеспечить теплом и светом обширный район, может обойтись в сумму от 450 до 600 миллионов евро. По его оценкам, реализация такого масштабного проекта будет продолжаться не менее 3–4 лет, но это позволит гарантировать стабильную поставку тепла даже в условиях обстрелов.

Об этапах восстановления энергосистемы и стоимости новых решений специалист рассказал в эфире телеканала «Киев 24».

Первый этап: вернуть тепло в доме

Эксперт подчеркнул, что первоочередной задачей является восстановление поврежденных водогрейных мощностей и установка газопоршневых двигателей для обеспечения работы при отключении света. Это позволит закрыть потребности района на 300 тысяч семей (около 1100 домов) и поднять температуру в квартирах с критических +15 до комфортных +20 градусов.

Такие мероприятия являются оперативным решением по прохождению зимы и стабилизации ситуации в конкретном энергоузле. Газопоршневые установки обеспечат автономность работы котельных, чтобы система не останавливалась даже во время блекаутов, давая людям необходимый минимум комфорта.

ТЭЦ в «броне»: планы на будущее

Стратегическим решением Харченко называет строительство совершенно новой ТЭЦ, которую в отличие от старых объектов можно оборудовать защитой второго уровня (бетонные укрытия от дронов и обломков). Современное оборудование позволяет проектировать станцию так, чтобы она была спрятана в своеобразный бункер, технологию которого уже успешно применяют на высоковольтных подстанциях.

Однако этот путь требует значительных инвестиций и времени на проектирование, поставку оборудования и строительство. По словам эксперта, хотя цена вопроса составляет 600 миллионов евро, результатом станет современная генерация, которая надежно и полностью обеспечит потребителей ресурсами независимо от действий агрессора.

Напомним, Киев готовится к аномальным морозам в условиях почти разрушенной системы централизованного отопления. Но, по словам эксперта, дома, оставшиеся без отопления из-за обстрелов, можно обеспечить автономным теплом с помощью когенерационных установок.