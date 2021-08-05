"Бронза" Украины на Олимпиаде-2020 и "возвращение" ЗТМК в госсобственность. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Украинская каноистка Людмила Лузан завоевала "бронзу" в финале Олимпийских игр-2020 в Токио в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Читать дальше ->
- САП заявила о возвращении в государственную собственность Запорожского титано-магниевого комбината, почти половина которого принадлежит оффшорной компании Tolexis Trading Limited Дмитрия Фирташа. Компания олигарха опровергает эту информацию и обещает обжаловать решение Запорожского суда. Читать дальше ->
- Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую во время Олимпиады-2020 в Токио пытались силой вывезти в Минск, приземлилась в Варшаве. Читать дальше ->
- Администрация американского президента Джо Байдена разрабатывает план, который потребует полной вакцинации от COVID-19 почти от всех иностранцев, которые захотят посетить США, заявили в СМИ. Читать дальше ->
- Вакцина от гриппа снижает риск тяжелого течения COVID-19, заявили авторы исследования, опубликованного в журнале Plos One. Читать дальше ->