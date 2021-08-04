Бронзового Ленина приобрела на аукционе жительница Донбасса

За почти 4-метровый монумент из ценного металла участница торгов предложила самую высокую цену — более 300 тысяч гривен.

Исполнительный комитет Звенигородской городского совета (Черкасская область) выставил на продажу демонтированный памятник Ленину. На аукционе, который состоялся во вторник, 3 августа, за бронзовый монумент соревновались 12 участников, а самую высокую цену предложила жительница города Покровска Донецкой области.

Об этом стало известно из сообщения на сайте "Прозорро".

Главный символ советской эпохи, который раньше стоял в Звенигородке, выставили на торги повторно. Во время первого аукциона, когда его стартовая цена была 247 тысяч гривен, никто из покупатели не объявился. После этого цену снизили вдвое — скульптуру оценили в 123 тысячи 600 гривен.

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В результате торгов победила жительница города Покровска Донецкой области, которая предложила за памятник коммунистического вождя 311 тысячу 500 гривен.

Скульптура изготовлена из ценного металла, однако внутри - пустотелая. Высотой этот монумент 3,80 метра, весит более двух тонн.

Средства, вырученные от продажи памятника, который был демонтирован 22 февраля 2014, пополнят бюджет развития города.

Напомним, в декабре 2013 года в украинских городах начали сносить памятники Ленину и другим коммунистическим деятелям. Это явление получило название Ленинопад.

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