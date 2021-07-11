Бронзовый загар — за или против: как выбрать СПФ-крем, и чем грозит его игнорирование

Бронзовый загар — за или против: как выбрать СПФ-крем, и чем грозит его игнорирование

СПФ-кремы бывают на химических, физических и фильтрах смешанного типа

Под палящее, а сейчас особенно активное солнце мы попадаем везде, и когда загораем намеренно, и когда просто — выходим из дома, к транспорту, из тени. Казалось бы, солнцезащитный крем — это то, что называют "маст хэв" — что надо иметь обязательно. Но, как выяснилось — все далеко не просто.

Что лучше: загорать с кремом — или без, и чем стоит мазаться, даже если планируете ходить в футболке, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Как выбрать СПФ-крем и чем грозит его игнорирование?

Начнем с того, что СПФ-кремы бывают на химических, физических и фильтрах смешанного типа. Химические всасываются в кожу и поглощают ультрафиолетовые лучи, превращая их в тепло. Физические — оседают на поверхности кожи и отражают лучи, словно миллиарды микроскопических зеркалец. Как правило, это оксид цинка (ZnO) или диоксид титана (TiO2). И они являются абсолютно безопасными. Угрозу представляют химические фильтры старого поколения.

"Чего я действительно советую избегать, так это фильтров группы бензофенон. Все, что вы видите с надписью бензофенон, все исключаем. Потому что это доказанные эндокринные дизрапторы. То есть фильтры способные влиять на эндокринную систему. Андроген и эстроген разрушают фильтры, которые способны влиять и на гормональную систему. Они так же способны тормозить рост молочной железы у девочек", — говорит косметолог Дарья Ополинская.

Нужно вчитываться в состав крема. Безопасные фильтры, так называемого нового поколения — это тиносорбы и ювинул.

"Это фильтры, которые при распадении не образуют большое количество свободных радикалов, которые не вызывают аллергии. И которые имеют более пролонгированное действие. Способны защищать вашу кожу более 4 часа", — говорит косметолог Дарья Ополинская.

Больше всего пренебрегают средствами защиты на солнце — мужчины. Им мазать на себя какие кремы — просто не свойственно. Некоторые вообще не понимают — зачем они.

Полное игнорирование кремами — очень опасное. И речь идет даже не о пляже, а просто о работе на солнце или отдых с удочкой

"После 40-50 лет очень много имею пациентов которые с этими ужасными кератомами, они нарастают везде, на лице, на голове, на ушах, на спине, это обычно люди, которые злоупотребляют солнцем. И мужчины тоже", — говорит врач-дерматолог Елена Моисеева.

И именно мужчинам следует знать что отметки на кремах UVA и UVB означают разные типы ультрафиолета. Те пляжные этажные ожоги на коже наносят нам лучи типа Б. Их всего 10 процентов в солнечной угрозе. 90 процентов — это ультрафиолет типа А. Он проникает в глубокие слои кожи, даже через стекло и одежду.

Поэтому выбирайте кремы с защитой от обоих типов ультафиолетових лучей. Наносите их даже тогда, когда планируете ходить в футболке. И внимательно читайте состав — чтобы СПФ-фильтры не были старого поколения.

Бюджетный вариант защитного крема — на физических фильтрах. Стартует от 200 гривен. Дороже обойдутся средства на химических фильтрах нового поколения — 500-700 гривен.

Но главное чтобы вы делали сознательный выбор, а для этого надо знать например, что такое тот СПФ-фактор. За единицу измерения принимают эритему — это покраснение кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей.

"Покраснение возникает за 10 минут пребывания на солнце без защиты. На моей белой коже. Если я например использую СПФ-20, то 10 умножим на 20 то уже получается 200 минут", — говорит дерматолог Елена Моисеева.

То есть действия крема хватит на 3 часа 20 минут.

Есть еще одна ловушка — если мажите тонким слоем, то действие средства — короче. Поэтому мажьте кремом, не жалейте. А вот если сгорели — то ни в коем случае не мазаться сметаной или маслом.

"Жир ни в коем случае не надо наносить. Ни масло, ни сметану тоже, потому что она жирная. Потому что когда мы нанесли слой жира на кожу, все тепло то, вместо того, чтобы испаряться и охлаждать кожу, оно идет вглубь и мы усиливаем ожог", — говорит Елена Моисеева.

Самое действенное средство — это пантенол. Если нет — спирт, или компрессы с холодной водой.

Что делать тем, у кого бледная кожа, много родинок и загорать нельзя, а получить бронзовый оттенок кожи, ну очень хочется. Гонолулу, Майами, Вегас — это все оттенки загара, которую выберет под ваш тип кожи мастер с Тростян загара.

"В основе вытяжка из сахарного тростника. Дигидроцеацетон. Попадая на нашу кожу, загар проявляется только на самом верхнем ороговевшем слое кожи. И взаимодействие с аминокислотами, которые содержатся в поверхностном слое, провоцирует их потемнения. Долго не держится — от 10 до 14 дней", — рассказывает мастертросникового загара Татьяна Шевченко.

Вы заходите в салон в специальный шатер, и мастер с помощью специального устройства "красит" вас. Стоимость процедуры — 500-800 гривен. Это абсолютно безопасно, уверяют дерматологи.

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