Бросала ребенка в окно свекрови: в Днепре суд вынес приговор женщине, которая убила 4-месячного младенца

В результате младенец ударился, а потом умер.
В Петриковке районный суд вынес приговор 30-летней женщине, которая по неосторожности убила 4-месячного ребенка. Она признана виновной и проведет 4 года за решеткой.
Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.
Женщину обвиняли в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 и ч.3 ст.135 УК Украины (убийство по неосторожности; оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии).
Происшествие произошло в ноябре 2019 года. Женщина пришла к свекрови, которая после продолжительной болезни была частично парализована, чтобы оставить на нее двух 4-месячных детей. Та отказалась брать малышей, поэтому после ссоры обвиняемая, находясь во дворе, разбила окно дома свекрови и пыталась перебросить детей внутрь.
Ребенок получил травму головы и ушибы, а мать не обратилась к врачу, в результате чего малыш умер.
Свою вину злоумышленница признала частично. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы.
Напомним, что в Черкасской области будут судить роженицу, которая убила своего ребенка. После родов женщина задушила младенца.