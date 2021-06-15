Бросала ребенка в окно свекрови: в Днепре суд вынес приговор женщине, которая убила 4-месячного младенца

В результате младенец ударился, а потом умер.

В Петриковке районный суд вынес приговор 30-летней женщине, которая по неосторожности убила 4-месячного ребенка. Она признана виновной и проведет 4 года за решеткой.

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

Женщину обвиняли в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 и ч.3 ст.135 УК Украины (убийство по неосторожности; оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии).

Происшествие произошло в ноябре 2019 года. Женщина пришла к свекрови, которая после продолжительной болезни была частично парализована, чтобы оставить на нее двух 4-месячных детей. Та отказалась брать малышей, поэтому после ссоры обвиняемая, находясь во дворе, разбила окно дома свекрови и пыталась перебросить детей внутрь.

Ребенок получил травму головы и ушибы, а мать не обратилась к врачу, в результате чего малыш умер.

Свою вину злоумышленница признала частично. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Напомним, что в Черкасской области будут судить роженицу, которая убила своего ребенка. После родов женщина задушила младенца.

Новости Украины: в Днепре спасают трехлетнюю девочку с многочисленными переломами и кровоизлияниями

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку