Бросалась на полицию с мачете: на Львовщине ловили женщину, скрывшуюся с места ДТП (фото)

Женщина натравила на патрульных свою бойцовую собаку и била мачете по их машине.

На Львовщине 46-летняя водитель устроила ДТП, скрылась с места происшествия и нападала с мачете на полицейских во время задержания. Инцидент произошел в одном из сел Стрыйского района.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

На линию "102" обратился один из местных жителей. По словам мужчины, его соседка выезжала со своего двора на "Пежо", столкнулась с ограждением, после чего уехала в неизвестном направлении.

Полиция разыскала автомобиль женщины на одной из улиц села. Увидев правоохранителей, она принялась бежать в свой дом. Женщина натравила на патрульных свою собаку бойцовской породы, угрожала физической расправой и несколько раз ударила мачете по служебному автомобилю.

Применив спецсредства, полицейские задержали злоумышленницу в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Было проведено медицинское освидетельствование, подтвердившее, что задержанная находится в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет задержанную меру пресечения.

Кроме того, женщина будет привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершение ДТП, оставление места ДТП, управление транспортным средством без соответствующих документов и мелкое хулиганство.

Напомним, во Львовской области произошло масштабное ДТП. Столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Погиб водитель легковушки. Виновнику аварии грозит до восьми лет лишения свободы.

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