Бросалась в драку, побила окна и угрожала убить ребенка: молодую маму в детском саду под Харьковом успокаивали правоохранители

Бросалась в драку, побила окна и угрожала убить ребенка: молодую маму в детском саду под Харьковом успокаивали правоохранители

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и разозлилась, когда ей не отдали ребенка.

В Харьковской области молодая мама устроила скандал в детском саду. Сначала она забыла вовремя забрать ребенка, а потом бросалась в драку с воспитателями.

Также читайте Скрутили приемом рукопашного боя: мать второклассника побила завуча и классного руководителя в Мариуполе

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

В Харьковской области воспитатели обратились в полицию и соцслужбу из-за того, что из детсада не забрали ребенка в возрасте 1,9 месяцев. По словам работников дошкольного учреждения, они несколько раз звонили матери мальчика, но та не отвечала.

По прибытию на место правоохранители и специалисты службы по делам детей приняли решение отвезти ребенка в больницу.

Через некоторое время в детсад заявилась мать ребенка. Она была нетрезвой. После того, как женщине сообщили, что ребенка ей не отдадут, она стала вести себя агрессивно, бросалась в драку, повредила окна в детском саду, а также выражала намерение навредить своему ребенку.

Женщину доставили в городскую больницу, где ее осмотрел врач и подтвердил, что правонарушительница находится в состоянии алкогольного опьянения.

"Полицейские выяснили, что мать уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение своих родительских обязанностей. Относительно женщины правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях по ч.1, 2 ст.184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) и ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях ", — рассказали в полиции.

Служба по делам детей Первомайского городского совета решила изъять ребенка в связи с непосредственной угрозой его жизни и здоровью. Мать-дебоширку могут лишить родительских прав.

Напомним, что в Николаеве задержали женщину, которая устроила ссору в больнице, выбивала двери и била медработников. Она пыталась забрать сына, который убежал от нее, как только увидел.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку