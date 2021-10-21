Бросали бревна и камни: в Польше со стороны Беларуси нелегальные мигранты штурмовали границу

Бросали бревна и камни: в Польше со стороны Беларуси нелегальные мигранты штурмовали границу

В штурме нелегальным мигрантам помогали службы Беларуси.

В среду, 20 октября, нелегальные мигранты штурмовали польско-белорусскую границу, пытаясь прорваться через нее. Для этого они использовали все возможные методы. В этом им помогали службы Беларуси.

Об этом сообщает пограничная служба Польши.

"Сегодня иностранные граждани с белорусской стороны на пункте Уснаж Гурный силой штормувалы границу. Они бросали бревна, камни в польских пограничников и солдат. Им помогали службы Беларуси ", — сообщили польские пограничники.

Dziś cudzoziemcy koczujący po str.białoruskiej na wysokości m. Usnarz Górny siłowo forsowali granicę.Osoby rzuciły kłody drzewa na zabezpieczenia graniczne.Rzucali kamieniami w stronę funkcjonariuszy SG i # żołnierzeWP, ich działaniom asystowały służby

https://t.co/OjijObUdBm pic.twitter.com/5BXLs99Atj — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 20, 2021

Напомним, Польша продолжает бороться с миграционним кризисом, который вызвали действия режима Лукашенка. Из-за наплыва мигрантов польское правительство ввело чрезвычайное положение в Люблинском и Подляшском воеводствах, который 1 октября продлил на 60 дней. Чрезвычайное положение охватывает 183 населенных пункта в пограничной полосе. Ранее парламент Польши позволил высылать из страны мигрантов, которые незаконно пересекают границу.

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