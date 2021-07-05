Бросали бревна, толкали бричку и поднимали гранитные шары: в Киеве выбрали самого сильного человека Украины

Среди десяти участников сильнейшим оказался спортивный тренер из Львова.
В Киеве состоялись соревнования на звание самого сильного человека Украины "Богатырь года". В нем приняли участие 10 сильнейших украинцев.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Перебрасывали бревно весом 300 килограммов, поднимали гранитные шары в полтора центнера, и толкали телегу весом 750 килограммов — в столице десять спортсменов со всей Украины боролись за звание самого сильного человека страны на чемпионате "Богатырь года 2021".
Состав участников:
- 1.Олег Силка (г. Киев)
- 2.Роман Греков (г. Киев)
- 3.Виктора Климук (г. Киев)
- 4.Иван Кузмич (г. Киев)
- 5.Олег Пилипяк (г. Львов)
- 6.Андрий Ананьев (г. Красноград)
- 7.Иван Григоровский (г. Ужгород)
- 8.Володимир Цифра (г. Ужгород)
- 9.Иван Деркач (г. Мукачево)
- 10.Володимир Савостьянов (г. Кременная)
В программе турнира было шесть силовых упражнений, их выполняли на время. Ребята признаются, готовились к этим соревнованиям целый год. Единственное что, мешало то это — жара.
Победителей определяли по сумме баллов. Звание "Богатырь года" получил 25-летний львовянин Олег Пилипяк. Он 10 лет профессионально занимается тяжелой атлетикой, боевыми искусствами и пауэр-лифтингом, имеет звание чемпиона мира по стронгмену. Ну а сейчас работает тренером в собственном спортивном зале.
Напомним, что украинский стронгмен Алексей Новиков стал победителем турнира World's Ultimate Strongman — Strength Island в Бахрейне. 24-летний украинец подтвердил звание сильнейшего на планете, которое завоевал в прошлом году в США.