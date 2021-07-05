Бросали бревна, толкали бричку и поднимали гранитные шары: в Киеве выбрали самого сильного человека Украины

Бросали бревна, толкали бричку и поднимали гранитные шары: в Киеве выбрали самого сильного человека Украины

Среди десяти участников сильнейшим оказался спортивный тренер из Львова.

В Киеве состоялись соревнования на звание самого сильного человека Украины "Богатырь года". В нем приняли участие 10 сильнейших украинцев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Перебрасывали бревно весом 300 килограммов, поднимали гранитные шары в полтора центнера, и толкали телегу весом 750 килограммов — в столице десять спортсменов со всей Украины боролись за звание самого сильного человека страны на чемпионате "Богатырь года 2021".

Состав участников:

1.Олег Силка (г. Киев)

2.Роман Греков (г. Киев)

3.Виктора Климук (г. Киев)

4.Иван Кузмич (г. Киев)

5.Олег Пилипяк (г. Львов)

6.Андрий Ананьев (г. Красноград)

7.Иван Григоровский (г. Ужгород)

8.Володимир Цифра (г. Ужгород)

9.Иван Деркач (г. Мукачево)

10.Володимир Савостьянов (г. Кременная)

В программе турнира было шесть силовых упражнений, их выполняли на время. Ребята признаются, готовились к этим соревнованиям целый год. Единственное что, мешало то это — жара.

Фото: facebook Оксана Дмитровская

Победителей определяли по сумме баллов. Звание "Богатырь года" получил 25-летний львовянин Олег Пилипяк. Он 10 лет профессионально занимается тяжелой атлетикой, боевыми искусствами и пауэр-лифтингом, имеет звание чемпиона мира по стронгмену. Ну а сейчас работает тренером в собственном спортивном зале.

Новости Украины: в Киеве выбрали самого сильного человека страны

Напомним, что украинский стронгмен Алексей Новиков стал победителем турнира World's Ultimate Strongman — Strength Island в Бахрейне. 24-летний украинец подтвердил звание сильнейшего на планете, которое завоевал в прошлом году в США.

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