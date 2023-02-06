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Бросали снежки в авто: на Полтавщине мужчина вывез в лес и избил ребенка

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Бросали снежки в авто: на Полтавщине мужчина вывез в лес и избил ребенка

Фото: УНИАН

Полиция Полтавщины расследует обстоятельства нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему.

В полицию города Горишние Плавные 3 февраля вечером обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее сына неизвестный мужчина вывез в лес на автомобиле и нанес ему телесные повреждения.

Об этом пишет отдел коммуникации полиции Полтавской области, по материалам Кременчугского районного управления полиции.

Полиция открыла уголовное производство.

По предварительной информации установлено, что конфликт произошел из-за того, что дети бросали снежки в авто, не реагировали на водительские замечания и вели себя некорректно. Такое поведение разозлило 48-летнего мужчину, и он вывез одного из ребят в лес и нанес ему телесные повреждения. Полиция личность мужчины установила. Продолжаются следственные действия. В настоящее время несовершеннолетний парень находится в больнице, где ему оказывается помощь и устанавливается степень тяжести телесных повреждений.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Транспортное средство у правонарушителя изъято. Все обстоятельства и причины происшествия выясняются в рамках начатого досудебного расследования.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в Киеве кондуктор троллейбуса избил ребенка.

К тому же мы сообщали, что ранее луганский маршрутщик чуть ли не до смерти избил ребенка за 6,35 грн.

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Дата публикации
Просмотры
262
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