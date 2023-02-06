Бросали снежки в авто: на Полтавщине мужчина вывез в лес и избил ребенка

Полиция Полтавщины расследует обстоятельства нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему.
В полицию города Горишние Плавные 3 февраля вечером обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее сына неизвестный мужчина вывез в лес на автомобиле и нанес ему телесные повреждения.
Об этом пишет отдел коммуникации полиции Полтавской области, по материалам Кременчугского районного управления полиции.
Полиция открыла уголовное производство.
По предварительной информации установлено, что конфликт произошел из-за того, что дети бросали снежки в авто, не реагировали на водительские замечания и вели себя некорректно. Такое поведение разозлило 48-летнего мужчину, и он вывез одного из ребят в лес и нанес ему телесные повреждения. Полиция личность мужчины установила. Продолжаются следственные действия. В настоящее время несовершеннолетний парень находится в больнице, где ему оказывается помощь и устанавливается степень тяжести телесных повреждений.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Транспортное средство у правонарушителя изъято. Все обстоятельства и причины происшествия выясняются в рамках начатого досудебного расследования.
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