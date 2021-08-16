Бросали в воду и смеялись: в Житомирской области дети издевались над собакой ради лайков (видео)

Жестокое видео попало в Сеть.

В селе Солотвино Житомирской области дети издевались над собакой ради лайков в Сети. Они бросали животное в воду и снимали это все на телефон. При этом они радовались и весело смеялись.

О жестоком инциденте сообщила Ирина Мурга в Instagram.

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По ее словам, девочка, которая так грубо обращается с животным, живет в пгт Коцюбинское.

"Первое, что мы сейчас сделаем — напишем заявление в полицию по факту пропаганды и жестокого обращения с животными! Также собираем всю информацию о том, что за собачка на видео и какова ее судьба после действий этих уродов (и той, что бросала и тех, что снимали видео)", — написала Ирина.

Пользователи Сети также возмутились:

Очень жаль, что их вырастили такими бессердечными

А что дальше будет? такая жестокость

Это шок

Бессердечные дети, их родителей обязательно настигнет расплата за то, что не воспитали людьми...

В тюрьму всех

Напомним, в Киеве 42-летний мужчина выбросил из 7 этажа кошку с 4 ее котятами. Так он отомстил животному за то, что она его поцарапала. Люди, которые стали очевидцами события, вызвали полицию. Правоохранители разыскали подозреваемого, в содеянном он сознался.

Верховная Рада приняла закон, который защитит права животных. Именно поэтому можно будет забыть о фото с обезьянкой, ведь теперь будет запрещено не только издеваться над животными, но и использовать их для бизнеса.

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