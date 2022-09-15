"Бросали все": в Генштабе показали трофеи, которые "презентовали" ВСУ российские оккупанты

В Харьковской области Силы обороны достаточно солидно пополнили свой арсенал за счет россиян.

Те, убегая, оставляли все, что имели, в частности, стоимостную технику.

Трофеи, представленные армией РФ ВСУ, показали в Генштабе.

"Вот такой он "плановый" уход российских оккупантов из Харьковщины. Бросали все — танки, ценную специальную технику, полевые кухни, САУ, БпЛА в полной комплектности и множество разнокалиберных боеприпасов...Подтверждение на фото", — говорится в сообщении.

Напомним, что под Балаклеейна Харьковщине украинские спецназовцы обнаружили склад с боекомплектом кафиров.

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