Бросался на женщину-водителя и крушил салон: в Харькове будут судить молодого человека, который устроил трэш в трамвае (видео)

Бросался на женщину-водителя и крушил салон: в Харькове будут судить молодого человека, который устроил трэш в трамвае (видео)

За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

В Харькове на скамье подсудимых оказался парень, который устроил дебош в трамвае. Он бросался на водителя и ногой выбил окно вагона.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего мужчины по факту хулиганства, грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Следствием установлено, что 22 мая 2021 года 31-летний мужчина ехал в трамвае. Во время проезда у него возник спор с водителем. Так, во время конфликта злоумышленник ругался и выбил ногой стекло трамвая. Сумма ущерба КП "Октябрьское трамвайное депо" составила более 1 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщили очевидцы, нетрезвые ребята зашли в трамвай, заплатили за проезд, но прослушали, что электротранспорт идет в сторону Новожаново. Когда узнали, это их разозлило, и один из них стал бросаться с кулаками на водителя, а затем крушить вагон.

Из присутствующих как в салоне, так и на улице за женщину-водителя никто не вступился.

В Харькове неадекватный молодой человек разбил трамвай

Напомним, что Харькове усиления карантина правоохранители контролируют пассажиров метро по поводу ношения маски. Так, на одной из остановок после замечания мужчина набросился с кулаками на полицейского.

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