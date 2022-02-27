Бросают танки и свои вещи: на Черниговщине российские окупанты в панике спасаются бегством (фото)

Бросают танки и свои вещи: на Черниговщине российские окупанты в панике спасаются бегством (фото)

Командиры и подчиненные войска страны-агрессора отступают под натиском украинской армии.

В Черниговской области защитники Украины смело дают отпор российским оккупантам. То же происходит и на Сумщине.

Еще вчера войска Российской Ферерации обстреливали Чернигов из "градов", попав даже в детский сад, а уже сегодня, 27 февраля, бегут в панике.

Об этом массово сообщают в соцсетях.

После неудачной попытки прорваться окупанты бросают на местах личные и военные вещи, танки, другую технику и убегают. Вооруженные Силы Украины героически обороняют украинское государство и украинцев.

Под Черниговом неудачная попытка прорыва русской ВРГ. Кафиры бросают военные вещи и в панике спасаются бегством. На... Опубликованы Черниговский областной ТЦК и СП Воскресенье, 27 февраля 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

потери личного состава – более 3000 человек,

танки – около 100,

боевые бронированные машины – около 540,

пушки – 15,

ЗРК "Бук" – 1,

самолеты – 16,

вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: