Бросил боеприпас в работников ТЦК: проверка документов в Черкассах завершилась взрывом
В Черкассах проверка документов переросла в ЧП: 55-летний мужчина бросил боеприпас в сторону военнослужащих ТЦК и полицейских.
В Черкассах задержан мужчина, бросивший боеприпас в сторону военнослужащих ТЦК и полицейских во время проверки документов. Инцидент произошел в районе улицы Елены Телиги.
Об этом сообщает Черкасский областной ТЦК.
Во время мер по уведомлению совместный патруль ТЦК и Нацполиции остановил мужчину для проверки военно-учетных документов. Он отказался их предъявлять.
"Мужчина начал агрессивно ругаться и бросил в сторону военнослужащих и правоохранителей боеприпас, после чего произошел взрыв. Тип боеприпаса устанавливают эксперты", - рассказывает пресс-служба ТЦК.
Правоохранители быстро установили личность нападающего – им оказался 55-летний житель Черкасс. При силовой поддержке спецподразделения полиции мужчина был задержан.
При процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры открыты уголовные производства по статьям о покушении на умышленное убийство и посягательство на жизнь работника правоохранительного органа или военнослужащего. Злоумышленнику грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Решается вопрос об объявлении подозрения.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что с начала полномасштабного вторжения количество жалоб на нарушение прав граждан со стороны ТЦК и СП возросло более чем в 300 раз.
Также Лубинец рассказал о региональных "перекосах" в работе ТЦК. Больше жалоб было из Тернопольщины, также зафиксированы инциденты в Харьковской области.