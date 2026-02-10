ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
519
Время на прочтение
1 мин

Бросил боеприпас в работников ТЦК: проверка документов в Черкассах завершилась взрывом

В Черкассах проверка документов переросла в ЧП: 55-летний мужчина бросил боеприпас в сторону военнослужащих ТЦК и полицейских.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
ТЦК

ТЦК / © Цензор.нет

В Черкассах задержан мужчина, бросивший боеприпас в сторону военнослужащих ТЦК и полицейских во время проверки документов. Инцидент произошел в районе улицы Елены Телиги.

Об этом сообщает Черкасский областной ТЦК.

Во время мер по уведомлению совместный патруль ТЦК и Нацполиции остановил мужчину для проверки военно-учетных документов. Он отказался их предъявлять.

"Мужчина начал агрессивно ругаться и бросил в сторону военнослужащих и правоохранителей боеприпас, после чего произошел взрыв. Тип боеприпаса устанавливают эксперты", - рассказывает пресс-служба ТЦК.

Правоохранители быстро установили личность нападающего – им оказался 55-летний житель Черкасс. При силовой поддержке спецподразделения полиции мужчина был задержан.

При процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры открыты уголовные производства по статьям о покушении на умышленное убийство и посягательство на жизнь работника правоохранительного органа или военнослужащего. Злоумышленнику грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Решается вопрос об объявлении подозрения.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что с начала полномасштабного вторжения количество жалоб на нарушение прав граждан со стороны ТЦК и СП возросло более чем в 300 раз.

Также Лубинец рассказал о региональных "перекосах" в работе ТЦК. Больше жалоб было из Тернопольщины, также зафиксированы инциденты в Харьковской области.

Дата публикации
Количество просмотров
519
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie