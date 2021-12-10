Бросил гранату в автомобиль: в Днепре под суд отправили мужчину, пытавшегося взорвать семью

Бросил гранату в автомобиль: в Днепре под суд отправили мужчину, пытавшегося взорвать семью

В результате инцидента люди не пострадали.

В Днепре под суд отправили мужчину, который бросил осколочную гранату в автомобиль с людьми.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Событие произошло еще в сентябре 2021 года. Подозреваемый в совершении преступления бросил осколочную гранату Ф-1 в автомобиль, в котором находились супруги. В результате инцидента люди не пострадали, однако повреждение получило транспортное средство.

"Правобережной окружной прокуратурой города Днепра направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина за оконченное покушение на убийство, ношение и хранение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что в Полтавской области осудили троих мужчин: они били, топили и закопали живьем женщину.

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