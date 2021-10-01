Бросил на дороге в нижнем белье: под Киевом задержали мужчину, который жестоко избил и изнасиловал женщину

Бросил на дороге в нижнем белье: под Киевом задержали мужчину, который жестоко избил и изнасиловал женщину

Мужчину задержали недалеко от места происшествия.

В Белой Церкви Киевской области патрульные полицейские задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании и ограблении женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Белой Церкви.

Инцидент произошел ночью 30 сентября на проспекте Князя Владимира. Правоохранители во время патрулирования заметили рядом с проезжей частью припаркованный автомобиль Volkswagen, из которого выбежали мужчина и женщина и попросили у патрульных помощи.

"Граждане сообщили, что увидели на бордюре женщину, которая сидела в одном нижнем белье. Она умоляла о помощи и рассказала, что ее изнасиловали и нанесли телесные повреждения. Патрульным пострадавшая описала нападавшего как лицо мужского пола в возрасте 20-25 лет-", — рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Пострадавшая также сообщила, что насильник украл у нее сумку с телефоном и ценными вещами.

"Стражи порядка передали ориентировку на преступника всем другим экипажам и отправились на обследование прилегающей территории. Очень быстро они нашли сумочку в ветвях деревьев. А неподалеку обнаружили мужчину, который подпадал под описание пострадавшей. Патрульные со взвода тактико-оперативного реагирования (ТОР) задержали 21-летнего мужчину. Потерпевшая узнала в данном гражданине своего обидчика", — добавили правоохранители.

Напомним, что на Волыни мужчина изнасиловал девушку, которой сделали гинекологическую операцию.

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