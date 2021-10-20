Бросил на землю и таскал за волосы: в Харькове наказали 16-летнего парня, который жестоко избил 14-летнюю девушку

Бросил на землю и таскал за волосы: в Харькове наказали 16-летнего парня, который жестоко избил 14-летнюю девушку

Подросток избил девушку на глазах у сверстников.

В Харькове наказали 16-летнего парня, который жестоко избил 14-летнюю девушку. Ему суд назначил 120 часов исправительных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, инцидент произошел в июле 2021 года. Видео издевательства над несовершеннолетней опубликовали в местном телеграмм-канале. Известно, что 16-летний подросток на глазах у сверстников набросился на 14-летнюю девушку. Он бил ее по голове, бросил на землю и таскал за волосы. Девушка пыталась прикрыться от ударов агрессора, однако он продолжал ее избивать. За всем этим наблюдали другие подростки, которые не помогли потерпевшей. Правоохранители установили личность нападавшего и потерпевшей.

Следствие выяснило, что парень избил девушку из-за неприязненных отношений. Нападающему инкриминировали на несения легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины). В суде подросток признал свою вину и раскаялся.

Коминтерновский районный суд Харькова назначил нападающему 120 часов общественных работ.

Напомним, в Харькове мужчина забыл поставить на паркинг свое авто и вышел из него, чтобы побить другого водителя.

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