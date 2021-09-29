Бросил в голову бутылку, после чего добил ногой: в Днепре произошла кровавая массовая драка (видео)

Бросил в голову бутылку, после чего добил ногой: в Днепре произошла кровавая массовая драка (видео)

Пострадавшего с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.

В Днепре на Европейской площади произошла массовая драка. В результате чего серьезно пострадал 32-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как стало известно, происшествие случилось ночью 27 сентября на центральной площади города. Там подрались пять мужчин. Что именно стало причиной конфликта, неизвестно.

В ходе инцидента один из участников драки — 19-летний парень — бросил в другого молодого человека бутылку. Она попала потерпевшему в голову, после чего он упал на землю и потерял сознание. Однако это не остановило "бойца", который подошел к уже лежачему человеку и ударил его ногой по голове.

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Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу с черепно-мозговой травмой. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в преступлении.

"По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК Украины. Мужчине сообщено о подозрении. Максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи — лишение свободы на срок до восьми лет. Продолжается следствие", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Луцке в общеобразовательной школе произошла драка между школьниками. Дети били кулаками в голову и ногами по почкам.

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