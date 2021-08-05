Бросил в женщину гранату: под Полтавой суд вынес приговор экс-правоохранителю

Мужчину обвиняют в законченном покушении на убийство.

В Полтавской области суд вынес приговор бывшему стражу порядка, который бросил в женщину гранату. В результате она получила ранения, а мужчина — срок.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Полтавский районный суд признал мужчину виновным в законченном покушении на умышленное убийство, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов. Мужчина проведет за решеткой 10 лет.

Прокуратурой доказано, что 28 апреля 2019 года, вечером, в поселке Опошня экс-полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил гранату "Ф-1" в сторону женщины, стоявшей у ворот двора сватов, к которым приехала. Боеприпас взорвался, а потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

После этого случая в домовладении мужчины были проведены обыски, во время которых оперативники обнаружили полиэтиленовый пакет с 30 патронами калибра 5,45 мм.

"Согласно ст. 54 УК Украины подсудимого лишен специального звания — сержанта полиции, поскольку его поведение является недопустимой и позорит органы Национальной полиции. До вступления приговора в законную силу бывший правоохранитель будет находиться под стражей", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в здание Кабинета министров на улице Садовой прорвался человек с предметом, похожим на гранату, выдернул чеку и угрожал себя взорвать.

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