Бросила любимая: в Одесской области мужчина подорвал себя гранатой

Бросила любимая: в Одесской области мужчина подорвал себя гранатой

Также в результате взрыва травмировался подросток, который живет по соседству.

Житель села Раздельное погиб в результате взрыва гранаты. Также травмировался ребенок, который жил по соседству.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

Также читайте Под Кривым Рогом 33-летний мужчина подорвался на боеприпасе времен Второй мировой войны

По предварительной версии, мужчина собственноручно подорвал гранату после того, как от него ушла любимая. Тело погибшего нашли возле дома, где он проживал вместе с матерью. Накануне очевидцы слышали взрыв.

Также в результате взрыва травмировался подросток, который живет по соседству.

В полиции заверили, что парень получил "незначительные повреждения". Его осмотрели врачи, госпитализация не понадобилась.

Дело предварительно квалифицировали по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Продолжается следствие.

Напомним, в доме в Шевченковском районе столицы разорвалась граната. Пострадал мужчина.

Новости Украины: в Кировоградской области на гранате подорвался мужчина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку