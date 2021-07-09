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Бросила любимая: в Одесской области мужчина подорвал себя гранатой

Бросила любимая: в Одесской области мужчина подорвал себя гранатой

pravda.in.ua

Также в результате взрыва травмировался подросток, который живет по соседству.

Житель села Раздельное погиб в результате взрыва гранаты. Также травмировался ребенок, который жил по соседству.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

По предварительной версии, мужчина собственноручно подорвал гранату после того, как от него ушла любимая. Тело погибшего нашли возле дома, где он проживал вместе с матерью. Накануне очевидцы слышали взрыв.

Также в результате взрыва травмировался подросток, который живет по соседству.

В полиции заверили, что парень получил "незначительные повреждения". Его осмотрели врачи, госпитализация не понадобилась.

Дело предварительно квалифицировали по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Продолжается следствие.

Напомним, в доме в Шевченковском районе столицы разорвалась граната. Пострадал мужчина.

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