Бросила любимая: в Одесской области мужчина подорвал себя гранатой

Также в результате взрыва травмировался подросток, который живет по соседству.
Житель села Раздельное погиб в результате взрыва гранаты. Также травмировался ребенок, который жил по соседству.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.
По предварительной версии, мужчина собственноручно подорвал гранату после того, как от него ушла любимая. Тело погибшего нашли возле дома, где он проживал вместе с матерью. Накануне очевидцы слышали взрыв.
Также в результате взрыва травмировался подросток, который живет по соседству.
В полиции заверили, что парень получил "незначительные повреждения". Его осмотрели врачи, госпитализация не понадобилась.
Дело предварительно квалифицировали по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Продолжается следствие.
Напомним, в доме в Шевченковском районе столицы разорвалась граната. Пострадал мужчина.