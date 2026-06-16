Бросила на $6 тысяч: украинец оплатил любимой новые зубы, а та от него ушла

Улыбка / © Unsplash

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Одесский стоматолог рассказал о курьезной ситуации на работе: мужчина вставил любимой девушке новые виниры стоимостью более $6 тысяч, но впоследствии они расстались, а тот захотел вернуть деньги.

Об этом одесский стоматолог рассказал на одном из ютуб-каналов.

По его словам, такой курьез произошел у него впервые за семь лет карьеры в сфере стоматологии.

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«Меня набирает парень. Приветствуется и говорит, что моя девушка лечила у вас зубы, но после того, как установила виниры, она исчезла, — пожаловался мужчина стоматологу.

Теперь мужчина хочет вернуть израсходованные на девушку средства юридическим путем.

«Суть какая: парень влюбился, луна они встречались. Сделал девушке виниры. Это стоило, скажем так, больше шести тысяч долларов. Теперь он хочет юридически вернуть эти деньги», — отметил стоматолог.

Пользователи соцсетей не заставили себя ждать с комментариями. Они оставили саркастические и шутливые реакции:

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Можно вернуть, но не юридически;

Можно ли контакты того парня? Мне нужно только поставить пару имплантов;

Если деньги были переданы в добровольном порядке, а не как ссуда, то вернуть их через суд почти нереально. Сам факт того, что человек впоследствии передумал, не создает оснований для взыскания средств.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о курьезе на свадьбе, когда его невесте пришлось вмешаться в «драку».

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