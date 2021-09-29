Бросили антисептик в огонь: в школе на Закарпатье 15-летняя ученица получила ожоги лица

Бросили антисептик в огонь: в школе на Закарпатье 15-летняя ученица получила ожоги лица

У ребенка обожженное лицо и грудь.

В одном из сел Тячевского района Закарпатской области с ожогами лица госпитализирован 15-летнюю девушку. Ребенок пострадал из-за неосторожного обращения с огнем во время школьной перерыва.

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Об этом сообщили в Закарпатском территориальном центре экстренной медицинской помощи

Инцидент произошел 29 сентября в 11:39. По данным медиков, шестеро подростков у сельской школы во время перерыва развели костер и вылили туда антисептик.

"Спиртовой раствор вспыхнул и пламя перекинулось на волосы и одежду школьницы. К счастью, пламя мгновенно потушили и сразу же вызвали скорую", — сообщили медики.

Пострадавшую госпитализировали. У девушки диагностировали ожоги I и II степеней лица и грудной клетки. Состояние девушки удовлетворительное.

Напомним, в Одесской области трое маленьких братьев получили ожоги во время растопки печи.

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