Бросили антисептик в огонь: в школе на Закарпатье 15-летняя ученица получила ожоги лица

У ребенка обожженное лицо и грудь.
В одном из сел Тячевского района Закарпатской области с ожогами лица госпитализирован 15-летнюю девушку. Ребенок пострадал из-за неосторожного обращения с огнем во время школьной перерыва.
Об этом сообщили в Закарпатском территориальном центре экстренной медицинской помощи
Инцидент произошел 29 сентября в 11:39. По данным медиков, шестеро подростков у сельской школы во время перерыва развели костер и вылили туда антисептик.
"Спиртовой раствор вспыхнул и пламя перекинулось на волосы и одежду школьницы. К счастью, пламя мгновенно потушили и сразу же вызвали скорую", — сообщили медики.
Пострадавшую госпитализировали. У девушки диагностировали ожоги I и II степеней лица и грудной клетки. Состояние девушки удовлетворительное.
Напомним, в Одесской области трое маленьких братьев получили ожоги во время растопки печи.