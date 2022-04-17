Бросили как пушечное мясо ВСУ: музыкантов Донецкой филармонии обманом мобилизовали и отправили на войну

Бросили как пушечное мясо ВСУ: музыкантов Донецкой филармонии обманом мобилизовали и отправили на войну

Людей пригласили якобы для съемок сюжета на ТВ, а на месте объявили, что отправят на фронт.

В Донецке в ряды вооруженных сил так называемой "ДНР" мобилизовали музыкантов Донецкой филармонии. Часть из них погибла в боях с ВСУ.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, музыканты оказались на войне, потому что их обманули.

"Людей пригласили якобы для съемок сюжета на ТВ, а на месте объявили, что их отправят на фронт. Далее их без всякой подготовки бросили в Мариуполь, где фактически использовали в качестве приманки для обнаружения огневых точек "Азова". Некоторые музыканты уже погибли. В частности, известен джазовый исполнитель Николай Звягинцев: В соцсетях у людей шок, даже любители россиянки понимают, что музыкантов просто безжалостно отправили на мясо. – резюмировал Геращенко.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сорван план принудительной "мобилизации". План по мобилизации 26 тыс. "резервистов" с территории ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван. Мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться "пушечным мясом" в армии оккупанта.