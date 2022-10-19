"Бросили под деревом, такое отношение скотское": раненный оккупант пожаловался, что его бросили на произвол судьбы (перехват)

Российские оккупанты жалуются на скотское отношение командования к раненым.

Об этом свидетельствует перехваченный ГУР Минобороны разговор оккупанта с супругой.

Оккупант рассказывает, что получил осколочные ранения, потому что ВСУ сбросили с дрона взрывчатку. Воин получил ранение в грудь и ногу. Свои посадили его под деревом и оставили самого ждать эвакуации.

"Вот бросили под деревом. Такое отношение скотское. Промедол себе простроченный вколю, если хуже станет. Что мне здесь замерзать. Нет одежды, ничего нет. Всем пох*р на меня", — говорит оккупант.

Заметим, что Украина придерживается международных конвенций по обращению с военнопленными. Сдаться в плен, можно позвонить по телефонам: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чатбот "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от военнослужащих РФ.

Если чат-бот по каким-либо причинам не работает, то российские военнослужащие могут обратиться в СБУ.

Напомним, что в Харьковской области в плен в ВСУ попали двое "свежемобилизованных" россиян. Они успели повоевать 2 дня.

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