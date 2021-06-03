Бросили жена и сын, был в депрессии: на Волыни мужчина закрылся в авто и поджег себя

Мужчина сел в автомобиль, облил себя бензином и поджег.

Вблизи села Жидичин Волынской области на берегу водоема местные рыбаки нашли сожженное авто, в котором было тело. Правоохранители установили, что мужчина совершил самосожжение.

Об этом сообщает 12kanal.com.

В полиции рассказали, что погибший сам себя убил, поскольку двери его авто были закрыты изнутри, а рядом с останками стояла канистра с бензином. Старшей следователь сектора дознания Луцкого РВП Виктория Пихоцкая добавила, что по этому факту возбуждено уголовное производство.

В селе Жидичин, где жил погибший, местные жители рассказали, что раньше мужчину бросила жена и сын. Также у него горел дом, соседи помогли ему его восстановить. Один из знакомых покойного рассказал, что мужчина был в депрессии, он тяжело переживал разлуку с женой и сыном, а также злоупотреблял алкоголем.

Староста села Жидичин положительно отзывается о покойном. Она говорит, что мужчина был порядочным и трудолюбивым.

"Погибший держал скот, собак разводил, лошади, никаких жалоб на него не поступало никогда", — говорит староста Жидычина Галина Матвиюк.

Обстоятельства трагедии расследует полиция.

Напомним, вблизи Луцка обнаружили авто с телом.

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