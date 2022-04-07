Бросились наутек и бросили технику: штурмовики ВСУ отбросили оккупантов на несколько километров от Кременной

Бросились наутек и бросили технику: штурмовики ВСУ отбросили оккупантов на несколько километров от Кременной

ВСУ выбивают оккупантов с украинской земли.

ВСУ в Луганской области "кошмарят" оккупантов так, что те убегают, бросая технику.

Об этом сообщают в Минобороны Украины.

"Русских захватчиков на Луганщине "кусаем" и "бьем", пусть "валят отсюда подальше". Горные штурмовики успешно атакуют врага и отбросили захватчиков на 6-10 км от города Кременная. Испуганный и деморализованный враг накинул пятками, оставив на украинской земле свою технику и оружие", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавляют, что сбежавшим остается только радоваться, что выжили выжившим, потому что на украинской земле рашистов ожидает только смерть.

Напомним, что во временно оккупированном Бердянске защитники Украины сожгли один десантный корабль и трое повредили. Подбитые корабли накивали из порта пятками.