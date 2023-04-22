Бросьте горох в лунку с картофелем и будете удивлены результатом: дачная хитрость, о которой мало кто знает

Картофель и горох – это совместимые культуры, которые могут расти в одной лунке. Опытные дачники считают, что такое соседство может помочь получить богатый урожай. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Опытные огородники давно знают о севообороте и совместимости культур. Но оказывается некоторые растения можно не просто сажать рядом на грядке, но и в одну лунку. Главное, чтобы они не конкурировали друг с другом за свет и площадь роста.

Для экономии места можно сажать в одну лунку картофель и горох. Этот метод был известен еще в старину. Однако тогда еще не знали, что кроме экономии места горох также приносит картофелю дополнительную пользу.

Горох — растение, производящее азот. На ее корнях образуются небольшие капсулы, в которых он собирается под влиянием азотофиксирующих бактерий. Они переводят азот, который берут из воздуха, в другую форму, которая легко усваивается корнями растений. Поэтому горох, а также бобовые, способны значительно обогатить почву для картофеля, который в результате даст большой урожай.

Существует два варианта высадки гороха вместе с картофелем. Первый и самый легкий – бросать горошины в лунку вместе с картошкой. Второй — когда появятся первые ростки картофеля потыкать в кустики горох.

Горох не будет затенять картофель, а его кустики будут хорошо поддерживать стебель. Когда горох созреет, его стручки можно будет легко оборвать, а именно стебель выкапывается вместе с картофелем. Его корни короткие и никоим образом не влияют на развитие клубней.

Фасоль вместо гороха

Вместо гороха при посадке картофеля можно также использовать фасоль. В одну лунку бросается одна картофелина и одна фасоль. Этот метод удобен также тем, что помогает четко определить строки культуры. Если на грядке появляется сорняк, но всходов картофеля еще не видно, можно ориентироваться по фасоли и пропалывать без страха.

Огородники, сажающие горох или фасоль вместе с картофелем, утверждают, что на кустах стало меньше колорадского жука, поэтому обработка инсектицидами может не понадобиться.

Высаживая фасоль и картофель в одну лунку, отдавайте предпочтение не вьющимся, а кустовым сортам. Они занимают меньше места и могут спокойно оставаться в сухом виде до уборки. Корешок у фасоли также достаточно маленький и не мешает развитию клубней.

Горох и фасоль могут также защитить картофель от проволочника. Этот вредитель реже атакует культуру, что положительно влияет на урожайность.

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