Брутальное поведение представителей УПЦ МП: Ткаченко – о блокировании работы Комиссии Минкульта в Лавре

Завтра Комиссия продолжит свою работу в любом случае, подчеркнул министр.

Министр культуры Александр Ткаченко прокомментировал агрессивные действия представителей УПЦ МП, которые сегодня помешали работе комиссии Минкульта в Киево-Печерской лавре.

Об этом Ткаченко написал в Facebook.

"Должны констатировать, что из-за физических препятствий со стороны УПЦ МП Комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла начать работу сегодня", — отметил министр.

По его словам, входящие в состав Комиссии представители монастыря от Киево-Печерской лавры не смогли объяснить, у кого находятся ключи от здания, проверка которого была запланирована. К тому же, многочисленные неизвестные препятствовали попаданию членов Комиссии внутрь здания.

Глава Минкульта предупредил, что по факту препятствования работе Комиссии было подано заявление в полицию.

"Брутальное поведение представителей УПЦ МП в отношении представителей Комиссии глубоко диссонирует с их призывами к Богу", – убежден он.

Завтра Комиссия продолжит свою работу в любом случае, подчеркнул министр.

Напомним, что до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны были освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству. Однако вчера верующие УПЦ МП собрались в Лавре и даже устроили громкий спор (видео).

Сегодня в Лавре снова присутствовала толпа верующих Московского патриархата. Не обошлось без новых скандалов. В частности, верующие, подстрекаемые священниками, выгнали комиссию Минкульта.

Скандальный митрополит УПЦ МП Павел снова проклинал журналистов и пригрозил представителям СМИ физической силой. А один из священников Московского патриархата сломал журналисту камеру (видео).

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