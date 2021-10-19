Брюссель может исключить Украину из "зеленого" списка: в МИД объяснили, ожидать ли тотального закрытия границ ЕС

Брюссель может исключить Украину из "зеленого" списка: в МИД объяснили, ожидать ли тотального закрытия границ ЕС

В случае ухудшения ситуации с коронавируса ЕС может закрыться для украинцев.

Европейский союз пока не принимал формального решения об исключении Украины из перечня стран, которые считаются безопасными для въезда в страны блока, из-за распространения COVID-19. Впрочем, если даже такое решение будет принято, безвизу это ничем не грозит.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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"В случае роста показателей заболеваемости COVID-19 в Украине, ЕС может принять рекомендацию об исключении нашего государства из списка стран, граждане которых могут несущественные поездки в Евросоюз", — прокомментировал он.

Спикер МИД констатировал, что в Украине ухудшается эпидемическая ситуация, как и в мире. Он напомнил, что Брюссель просматривает список стран каждые две недели и корректирует его в зависимости от развития эпидемической ситуации. По его словам, некоторые страны ЕС начали усиливать карантинные мероприятия для своих граждан.

"В случае принятия решения ЕС об исключении Украины из "зеленой зоны" не отменяет Безвизовые, оно лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавирусной болезни. Решение так же может быть позднее пересмотрено при следующем обновлении списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится", — подчеркнул представитель МИД.

Он добавил, что в случае принятия решения ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза.

"Окончательное решение о разрешении или ограничения того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне. Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из "зеленого списка" ЕС, показывает, что не следует ожидать тотального закрытия границ, как в прошлом году", — написал Николенко.

Он призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19, чтобы безопасно путешествовать, и сверять информацию об условиях въезда в страны на интерактивной карте МИД Украины.

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