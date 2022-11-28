"Будь, как Витя": Виталий Ким рассказал о ситуации на Николаевщине и масштабных отключениях света

В Николаевской области будут экономить электроэнергию, поэтому жителей области призывают быть готовыми к отсутствию света.

Об этом в своем видеообращении сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Как сообщил Виталий Ким, в области будут менять график комендантского часа — он продлится с 5 утра до 12 ночи. Это связано с тем, что бизнес дает возможность полноценно начать работу. Также в регионе разрешили продажу алкоголя всем гражданам, кроме военных и спецслужб.

Кроме этого, в городе планируют разблокировать площадь и увеличить количество "Центрів незламності".

"Мы работаем над приобретением дизельгенераторов. Ко мне обратился один знакомый и сказал, что у него есть заведение с дизельным генератором и он готов там открыть "Центр незламності". Спасибо Витя. Будь, как Витя, открывай у себя "Центри незламності", потому что зима будет длинная, сложная, нужно помогать и к этому готовиться", — сказал Виталий Ким.

Он добавил, что из-за роста потребления электроэнергии из-за похолодания планируется отключение электроэнергии согласно графикам "Укрэнерго" и облэнерго и призвал жителей области запасаться водой и батарейками.

Напомним, что в Украине из-за напряженной ситуации с электроснабжением открылось более 4 тысяч "Центров незламності", где есть электричество, мобильная связь и Интернет, тепло, вода, аптечка.

В Николаеве от 23 ноября начали работать "Центри незламності". При длительном аварийном отключении электроэнергии в пунктах люди могут подзарядить гаджеты, воспользоваться Интернетом или согреться.

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