Буданов: Единство – это залог выживания нашего государства

Реклама

«Единство – это основа государства, залог его выживания в наше время. Это единое целое и единые правила, объединяющие всю нашу страну и всех ее граждан, независимо от национальности», - подчеркнул Кирилл Буданов.

Руководитель ОП отметил, что проблема внутренних расколов остается главным вызовом для Украины за последние четыре столетия. По словам Буданова, исторический опыт ясно доказывает: когда внутри страны исчезает консолидация, государство просто прекращает существовать.

Отдельно глава Офиса Президента отреагировал на вопрос о том, нужно ли уже сейчас просчитывать риски послевоенного раскола страны и возможного «сведения счетов» после завершения боевых действий. На это Буданов ответил достаточно категорично.

Реклама

«Понимаете, не существует единства военного, довоенного или послевоенного. Единство либо есть, либо его нет», - резюмировал Буданов.

Ранее глава ОП неоднократно отмечал , что внутреннее единство является главным фактором способности Украины противостоять внешним угрозам.

Новости партнеров