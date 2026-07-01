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- Украина
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Буданов: Единство – это залог выживания нашего государства
Без внутренней консолидации граждан и соблюдения единых для всех правил, Украина рискует потерять государственность, как это уже неоднократно случалось в ее истории. Именно поэтому национальное единство сегодня не просто лозунг, а базовое условие физического выживания страны во время войны. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов во время своего выступления на Форуме Единства в Киеве, организованном ОО «Общественно-военное движение» (ГВР).
«Единство – это основа государства, залог его выживания в наше время. Это единое целое и единые правила, объединяющие всю нашу страну и всех ее граждан, независимо от национальности», - подчеркнул Кирилл Буданов.
Руководитель ОП отметил, что проблема внутренних расколов остается главным вызовом для Украины за последние четыре столетия. По словам Буданова, исторический опыт ясно доказывает: когда внутри страны исчезает консолидация, государство просто прекращает существовать.
Отдельно глава Офиса Президента отреагировал на вопрос о том, нужно ли уже сейчас просчитывать риски послевоенного раскола страны и возможного «сведения счетов» после завершения боевых действий. На это Буданов ответил достаточно категорично.
«Понимаете, не существует единства военного, довоенного или послевоенного. Единство либо есть, либо его нет», - резюмировал Буданов.
Ранее глава ОП неоднократно отмечал , что внутреннее единство является главным фактором способности Украины противостоять внешним угрозам.