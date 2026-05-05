Буданов хочет привлекать иностранцев в ВСУ: как это будет работать

Кирилл Буданов

В Украине появится координационный центр для иностранных добровольцев. Он будет сопровождать их с момента подписания контракта и до конца службы.

Об этом сообщили по итогам совещания руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова с представителями сил обороны и народными депутатами.

Сообщается, что главной целью создания нового подразделения является упрощение системы контроля и обеспечения, поскольку сейчас за разные этапы подготовки контрактников-иностранцев отвечают разные структуры.

«Украина нуждается в создании единого координационного центра привлечения иностранцев на военную службу. Это должно быть структурное подразделение, которое должно охватить все этапы: от поиска, отбора и транспортировки до подготовки, обеспечения и других нужд иностранных граждан», — отметил Кирилл Буданов.

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса отметил, что конкретные подразделения ВСУ или Нацгвардии могут частично взять на себя подготовку иностранных добровольцев по собственным методикам. Также на совещании обсудили вопросы привлечения переводчиков для улучшения коммуникации внутри подразделений.

По результатам встречи до конца мая решили:

создать новый отдел в Министерстве обороны;

представить план, как привлекать иностранцев в армию;

подготовить изменения к законам, чтобы решить существующие проблемы.

Это новое подразделение будет помогать иностранным бойцам на протяжении всей службы. Также он будет следить за тем, чтобы все было законно и по международным правилам.

